El peso inicia semana con pérdidas a la espera de cifras económicas

La moneda MXN= cotiza en 18.37 unidades, con una depreciación de 0.10% frente a los 18.35 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

El dólar, en tanto, subía en medio de expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Fed, mientras los inversionistas aguardaban noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China y el cierre del Gobierno en Washington.

A nivel local se espera que el miércoles se den a conocer cifras de la actividad económica (IGAE) de agosto y el jueves se publique la inflación de la primera quincena de octubre.

Bolsa mexicana cae atenta a reportes trimestrales

La bolsa mexicana descendía el lunes en un mercado con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX bajaba 0.64% a 61,349.85 puntos, poco después de la apertura.

Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaban el declive, con 2.60% menos a 158.0 pesos, seguidos por los del grupo aeroportuario OMA, que restaban un 1.67% a 235.58 pesos.