El peso avanza tras datos de actividad económica

mié 22 octubre 2025 08:28 AM
La moneda MXN= cotiza en 18.37 por dólar, con una ganancia de un 0.31%, a pesar de la persistente incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el prolongado cierre del gobierno estadounidense. (Max Zolotukhin/Getty Images)

El peso mexicano se apreciaba el miércoles después de dos jornadas de pérdidas, mientras los inversionistas asimilaban un informe de la actividad económica local de agosto.

La moneda MXN= cotiza en 18.37 por dólar, con una ganancia de un 0.31%, a pesar de la persistente incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el prolongado cierre del gobierno estadounidense.

En México se dio a conocer que la actividad económica, IGAE, se expandió el mes pasado un 0.6% contra julio, mientras que a tasa interanual descendió un 0.9%.

Bolsa mexicana sube luego de tres jornadas de pérdidas

La bolsa mexicana subía el miércoles impulsada por un sólido desempeño de las acciones de la aseguradora Quálitas y de la cementera GCC después de que reportaron en la víspera sus resultados del tercer trimestre.

El índice bursátil líder S&P/BMV IPC .MXX ascendía un 0.53% a 61,098.37 puntos, luego de tres jornadas de pérdidas.

Los títulos de Quálitas, enfocada en el sector automotriz, encabezaban las alzas, con un 6.66% más a 167.50 pesos, seguidos por los de GCC, cuyo principal mercado se encuentra en Estados Unidos, que sumaban un 4.46% a 162.94 pesos.

Con información de Reuters

Mercados Tipo de cambio

