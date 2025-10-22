El peso avanza tras datos de actividad económica

La moneda MXN= cotiza en 18.37 por dólar, con una ganancia de un 0.31%, a pesar de la persistente incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el prolongado cierre del gobierno estadounidense.

En México se dio a conocer que la actividad económica, IGAE, se expandió el mes pasado un 0.6% contra julio, mientras que a tasa interanual descendió un 0.9%.

Bolsa mexicana sube luego de tres jornadas de pérdidas

La bolsa mexicana subía el miércoles impulsada por un sólido desempeño de las acciones de la aseguradora Quálitas y de la cementera GCC después de que reportaron en la víspera sus resultados del tercer trimestre.

El índice bursátil líder S&P/BMV IPC .MXX ascendía un 0.53% a 61,098.37 puntos, luego de tres jornadas de pérdidas.

Los títulos de Quálitas, enfocada en el sector automotriz, encabezaban las alzas, con un 6.66% más a 167.50 pesos, seguidos por los de GCC, cuyo principal mercado se encuentra en Estados Unidos, que sumaban un 4.46% a 162.94 pesos.

