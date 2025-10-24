El SAT va por la 'caza' de facturas falsas y tendrá nuevas facultades en 2026, podrá hacer visitas con todo y video

La Cámara de Diputados ya aprobó cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) y pasaron al Senado para su discusión y votación antes del 31 de octubre. De ser aprobados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

En línea con la lucha anti factureras, los cambios que más preocupan son los relacionados con la comprobación de operaciones para demostrar que una empresa fachada o fantasma expide facturas falsas, o que las facturas que expide son por actos simulados, explicó Pedro Aguilar, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Es una reforma que es para fortalecer las facultades de las autoridades para fiscalizar, o sea, para revisar, para recaudar. Es una reforma que pone más causales, pueden generar o dar lugar a delitos fiscales y también mayores infracciones”, comentó Gil Zenteno, socio de Basham Ringe y Correa.

Bajo esta línea, entre las nuevas facultades que se plantean para el SAT el próximo año destacan las visitas domiciliarias con fotos, audios y videos; la restricción de sello digital; la negativa de inscripción al RFC por vínculos con empresas o personas de riesgo fiscal, y el acceso a información de plataformas digitales.

Visitas domiciliarias con fotos, audios y videos

Funcionarios del SAT podrán tomar fotografías, grabar vídeos o audios durante una visita domiciliaria, solo cuando estén en búsqueda de pruebas para demostrar que las facturas que se expiden con esa calle y número son falsas.

"Esa modificación se aplicará únicamente para empresas factureras, para empresas fachada, empresas de papel; una característica de estas empresas es que sus domicilios fiscales están ubicados en lotes baldíos, en casas abandonadas, en inmuebles que de ninguna manera tienen la naturaleza ni las condiciones para realizar algún producto, algún proceso productivo o la venta de algún bien. Entonces, el video nos va a dar mucha certeza", explicó Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT.

Desde el momento en que los visitadores se presenten en el lugar donde deba practicarse la diligencia, que puede ser en domicilio fiscal, establecimientos, locales, bodegas, etc., podrán iniciar la toma de fotografías, grabación de audios o videos. Se deberá informar a la persona con quien se entienda la visita (visitado, representante legal o encargado) que el desarrollo es registrado mediante herramientas tecnológicas. La impresión o archivos electrónicos generados mediante estas herramientas serán anexados a las actas que se levanten y servirán como prueba, refiere la propuesta de reforma.

“Una de las facultades es que ahora, desde que te notifiquen la orden de la visita para estos comprobantes que pueden ser falsos, o cuando se trata de la revisión de la mercancía que está en transporte, ellos tendrán la posibilidad de tomar fotografías, videos y todo lo que las cuestiones tecnológicas le puedan ayudar a la autoridad”, explicó Zenteno.