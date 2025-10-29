Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Las acciones de Volaris caen tras revocación de 13 rutas hacia Estados Unidos

No obstante, el principal índice de la BMV apunta a su tercera sesión consecutiva de ganancias y el peso retrocede a la espera del anuncio de política monetaria de la Fed.
mié 29 octubre 2025 09:12 AM
acciones estados unidos
Las acciones de Volaris cayeron más de 4% en la apertura del miércoles por la revocación de 13 rutas entre México y Estados Unidos. (Foto: OntheRunPhoto/Getty Images)

Las acciones de la aerolínea mexicana Volaris cayeron en la apertura del miércoles después de que el gobierno de Estados Unidos anunció en la víspera que revocó la aprobación de 13 rutas de firmas del país latinoamericano hacia su territorio y la cancelación de vuelos combinados de pasajeros y carga.

Los títulos de Volaris, que opera en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, perdían un 4.29% a 12.04 pesos, el peor desempeño en el mercado bursátil mexicano.

Publicidad

No obstante el retroceso de las acciones de Volaris, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores repuntó en la apertura de este miércoles; luego de la culminación en la víspera de la temporada local de reportes corporativos del tercer trimestre y mientras los inversores aguardan el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en el día.

Lee más

Estados Unidos revoca 13 rutas aéreas de México y congela expansión en el AICM y AIFA
Empresas

Estados Unidos revoca 13 rutas aéreas de México y congela expansión en el AICM y AIFA

El índice accionario líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado, ascendía un 0.41% a 63,043 puntos, apuntando a su tercera jornada seguida de ganancias.

El peso mexicano se deprecia

El peso mexicano abrió a la baja ante un fortalecimiento global del dólar en las horas previas a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, que se espera que recorte los tipos de interés.

La moneda cotizaba en 18.42 unidades, con una pérdida de un 0.11%, a medida que el dólar se valorizaba frente a una cesta de divisas, ayudado también por señales de que Estados Unidos y China están a punto de acordar una tregua comercial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en un discurso en Corea del Sur, donde tiene previsto reunirse el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, que pensaba que lograrían un "gran acuerdo" para ambas partes, mientras que fuentes dijeron a Reuters que la estatal china COFCO compró tres cargamentos de soja estadounidense esta semana.

En cuanto a la decisión de la Fed, los mercados de futuros dan por descontado que el banco central rebajará en 25 puntos básicos el costo del los créditos en su anuncio programado para más tarde en el día y aplicará una nueva reducción en su siguiente reunión de diciembre.

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Volaris Bolsa Mexicana de Valores

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad