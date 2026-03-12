Suburbia crecerá 6% en medio de un mercado presionado por un menor consumo

“Va a crecer por la condición del consumidor, con gente migrando de ciertas marcas y tiendas a otras de menor rango (de precio)”, dice Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.

Marisol Huerta, analista y host del podcast Halcones Financieros, añade que en un entorno inflacionario los compradores buscan cómo hacer rendir más su gasto y buscan productos más atractivos. “Suburbia va a presentar una competencia frente a opciones como Coppel, además de que tiene mayor nivel”, dice la especialista.

Los directivos de El Puerto de Liverpool apuntan a esta dirección. Gonzalo Gallegos, director de finanzas de El Puerto de Liverpool, proyecta que las ventas de las tiendas Suburbia con más de un año en operación crezcan entre 5 y 6% este año, por arriba de Liverpool, cuyo avance se ubicará entre el 4.5 y 5.5%.

“La razón por la que esperamos que Suburbia crezca un poco más rápido que Liverpool, a pesar de que ciertamente enfrenta algunos desafíos adicionales, se debe a la madurez de varias nuevas tiendas; por lo tanto, la tasa de crecimiento de esas nuevas tiendas tiende a ser un poco mayor”, detalló Gallegos durante una llamada con analistas el mes pasado.

Las proyecciones del director de finanzas de la empresa se mantienen en línea con el nivel de crecimiento consolidado de la cadena en 2025, que fue de 5.4%, de acuerdo con los datos de su reporte financiero. Es decir, la cadena mantiene el ritmo de crecimiento, pero más lento en comparación con años anteriores.