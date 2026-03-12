Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Suburbia crecerá 6% en medio de un mercado presionado por un menor consumo

En un entorno de inflación y gasto moderado, Suburbia encuentra oportunidad para atraer clientes que buscan precios más accesibles frente a otras tiendas departamentales.
jue 12 marzo 2026 05:33 PM
suburbia-crecimiento-2026.jpeg
Suburbia tiene 194 tiendas en México. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña.)

Suburbia va en ascenso. En medio de un entorno de consumo complicado, la cadena que pertenece a El Puerto de Liverpool -también dueño de las tiendas Liverpool- se consolida en el mercado mexicano, mientras que los directivos de la empresa visualizan positivo su desempeño durante 2026.

Los factores que le darán un empuje a Suburbia vienen de frentes diversos. Ante la cautela en el consumo que se vive de forma generalizada en el país, la tienda departamental tiene oportunidad de captar a nuevos consumidores que buscan opciones de precio frente a cadenas departamentales como Sears, e incluso Liverpool.

Publicidad

“Va a crecer por la condición del consumidor, con gente migrando de ciertas marcas y tiendas a otras de menor rango (de precio)”, dice Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.

Marisol Huerta, analista y host del podcast Halcones Financieros, añade que en un entorno inflacionario los compradores buscan cómo hacer rendir más su gasto y buscan productos más atractivos. “Suburbia va a presentar una competencia frente a opciones como Coppel, además de que tiene mayor nivel”, dice la especialista.

Los directivos de El Puerto de Liverpool apuntan a esta dirección. Gonzalo Gallegos, director de finanzas de El Puerto de Liverpool, proyecta que las ventas de las tiendas Suburbia con más de un año en operación crezcan entre 5 y 6% este año, por arriba de Liverpool, cuyo avance se ubicará entre el 4.5 y 5.5%.

“La razón por la que esperamos que Suburbia crezca un poco más rápido que Liverpool, a pesar de que ciertamente enfrenta algunos desafíos adicionales, se debe a la madurez de varias nuevas tiendas; por lo tanto, la tasa de crecimiento de esas nuevas tiendas tiende a ser un poco mayor”, detalló Gallegos durante una llamada con analistas el mes pasado.

Las proyecciones del director de finanzas de la empresa se mantienen en línea con el nivel de crecimiento consolidado de la cadena en 2025, que fue de 5.4%, de acuerdo con los datos de su reporte financiero. Es decir, la cadena mantiene el ritmo de crecimiento, pero más lento en comparación con años anteriores.

Publicidad

Entre los desafíos que enfrenta la tienda departamental están los aranceles, que han encarecido algunos productos como los zapatos. El Puerto de Liverpool importa alrededor del 15% de su inventario de manera directa, y de esa cifra el 80% proviene de Asia.

Desde el año pasado, Gallegos comentó que los precios del calzado y la ropa importados registraron incrementos de hasta 10% respecto a 2024, por lo que buscan ajustar su cadena de suministro para adquirir mercancías en el mercado nacional.

“Es muy caro importar zapatos que cuestan menos de 22 dólares el par. Hemos buscado opciones para asegurarnos de ofrecer una oferta competitiva a los clientes”, dijo Gallegos en la llamada con analistas de inicios de marzo.

En el entorno de consumo retraído, la cadena tampoco inauguró tiendas en el último año y, por ahora, no se ha dado a conocer el plan de expansión para 2026.

Competir contra Coppel, pero cuidar la morosidad

Suburbia es una tienda diferente desde que se integró al conglomerado de Liverpool en 2017, aunque la reingeniería del negocio tomó fuerza dos años después, en 2019, con la integración de mercancías de electrónica, línea blanca, electrodomésticos, juguetes y muebles al piso de ventas, además de ajustar las tiendas al estilo de exhibición de Liverpool, más que al de un almacén.

Publicidad

Los ajustes se extendieron a los esquemas de financiamiento. La tienda departamental cambió su esquema de tarjetas para ofrecer la clásica de la departamental y una con el respaldo de Visa, sistemas de apartados y pagos semanales, estrategia con la que se posiciona como un competidor para Elektra y Coppel.

“Si además de ganar clientes que cambian de tienda logran ganar market share de Coppel y Elektra, Suburbia será la estrellita de la empresa en 2026”, dice Carlos Hermosillo.

Aunque hay un riesgo: los clientes morosos. La empresa reportó que al cierre del año pasado el índice de cartera vencida (ICV) fue de 3.7%, un aumento de 53 puntos base en su comparación anual. La compañía no desglosó el porcentaje de clientes morosos de Suburbia, que en 2025 superan el 6%, cuando un porcentaje fuera de riesgo es menor a 5%.

Marisol Huerta comenta que hay mejoras en el otorgamiento de créditos a través de sus tarjetas y el cuidado de la cartera vencida. “Al estar con estos esquemas de pago la tienen que vigilar muchísimo más”, declara.

Tags

Suburbia Liverpool Bienes de consumo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad