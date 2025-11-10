Esentia espera recaudar 610 mdd en su debut bursátil

Esentia Energy Development, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, planea emitir 224 millones de títulos mediante la oferta, que prevé llevar a cabo tanto en el mercado local como en el extranjero.

La compañía no ofreció detalles sobre las fechas de la transacción.

Según una presentación a inversionistas divulgada anteriormente, los fondos recaudados serán destinados a financiar el plan de expansión de la compañía y al pago parcial de algunos de sus pasivos.

Su activo principal es el llamado Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2,000 kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad Guadalajara.

El año pasado, la empresa registró ingresos ajustados por 403 millones de dólares, un 0.5% más que en 2023, con un incremento de su UAFIDA ajustado del 1.6%, a 311 millones de dólares, de acuerdo a sus propios datos.