Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Esentia espera recaudar 610 mdd en su debut bursátil

Según una presentación a inversionistas, los fondos recaudados serán destinados a financiar el plan de expansión de la compañía y al pago parcial de algunos de sus pasivos.
lun 10 noviembre 2025 01:44 PM
esentia bmv opi 2025
Esentia Energy Development, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, planea emitir 224 millones de títulos mediante la oferta, que prevé llevar a cabo tanto en el mercado local como en el extranjero. (Especial)

La firma mexicana de energía Esentia espera recaudar 610 millones de dólares en una oferta pública inicial de acciones, dijo el lunes en un comunicado.

Publicidad

Esentia Energy Development, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, planea emitir 224 millones de títulos mediante la oferta, que prevé llevar a cabo tanto en el mercado local como en el extranjero.

La compañía no ofreció detalles sobre las fechas de la transacción.

Según una presentación a inversionistas divulgada anteriormente, los fondos recaudados serán destinados a financiar el plan de expansión de la compañía y al pago parcial de algunos de sus pasivos.

Lee más

Mejores acciones del día: Cemex, Televisa y Carso encienden el ánimo en la Bolsa Mexicana de Valores
Mercados

Esentia prepara OPI en la BMV, busca captar demanda energética por nearshoring

Su activo principal es el llamado Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2,000 kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad Guadalajara.

El año pasado, la empresa registró ingresos ajustados por 403 millones de dólares, un 0.5% más que en 2023, con un incremento de su UAFIDA ajustado del 1.6%, a 311 millones de dólares, de acuerdo a sus propios datos.

Publicidad

Tags

Mercados cambiarios Opciones sobre acciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad