Wall Street se debilita antes de los resultados de Nvidia y rezago en datos económicos

La sesión también reflejó la cautela previa a la última tanda de reportes corporativos de la temporada, que esta semana pondrá el foco en los gigantes minoristas Walmart, Home Depot y Target. Sus cifras ofrecen una lectura directa sobre el pulso del consumidor estadounidense, un componente crucial para anticipar el cierre económico del año.

En paralelo, los inversionistas esperan los datos oficiales de agencias gubernamentales que estuvieron congelados por el cierre federal más largo en la historia de Estados Unidos. El rezago alimenta la incertidumbre sobre el verdadero panorama macroeconómico, especialmente en rubros como el empleo.

El jueves está programada la divulgación del aplazado informe laboral de septiembre, aunque economistas anticipan que simplemente confirmará señales previas de enfriamiento, ya detectadas en sondeos privados que apuntan a una desaceleración en las contrataciones.

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 cayó 0.90% hasta los 6,672.67 puntos, mientras que el Nasdaq retrocedió 0.82% para ubicarse en 22,710.70 unidades. El Dow Jones sufrió la mayor pérdida relativa, bajando 1.18% hasta 46,592.91 puntos.

Un punto brillante en la jornada lo aportó Alphabet. Las acciones de la matriz de Google tocaron un máximo histórico tras revelarse que Berkshire Hathaway adquirió una participación de 4,300 millones de dólares y recortó aún más su posición en Apple. Esta última terminó la sesión con un descenso de 0.9%.

La atención del mercado también está posicionada sobre Nvidia, cuyo reporte del miércoles será una prueba crucial para medir la sostenibilidad del rally que ha impulsado a las acciones vinculadas a inteligencia artificial durante el año. Algunos inversionistas comienzan a advertir sobre valoraciones elevadas y posibles indicios de burbuja.

Las acciones de Nvidia retrocedieron durante la sesión, ejerciendo presión adicional sobre el Nasdaq y el S&P 500 a medida que los operadores ajustaban posiciones antes del anuncio.

La jornada también fue desfavorable para Dell Technologies, que cayó luego de que Morgan Stanley aplicó una doble rebaja a su calificación: de “sobreponderar” a “infraponderar”, al expresar dudas sobre el impulso de sus servidores ligados a IA.