La BMV se consolida en torno a los 63,500 puntos sin perder tendencia alcista

Los mercados valoran en cerca de 90% la probabilidad de que la Fed recorte las tasas al final de su reunión de dos días el miércoles.

Datos que mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó a un mínimo en más de tres años la semana pasada, disipando los temores de un fuerte deterioro en las condiciones del mercado laboral, no influyeron en las expectativas de una reducción de 25 puntos básicos por parte de la Fed.

Los mercados aguardan ahora el dato del índice de precios del consumo personal, la medida favorita de inflación de la Fed, que se publicará el viernes.

El tipo cambio cerró en 18.2303 unidades por dólar, con un alza del 0.28% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

"Hacia el overnight, prevemos un rango entre $18.20 y $18.30, considerando la corrección alcista del dólar, a la espera de conocer el reporte local de confianza del consumidor y la inflación PCE en EUA mañana", dijo la correduría Monex en un reporte.

"La expectativa de continuación bajista del tipo de cambio se mantiene sólida, con lo que el soporte inmediato se ubica en el mínimo interanual de $18.19 del mercado interbancario, el cual será seguido por $18.14 y $18.07, previo a alcanzar el piso psicológico de $18.00. A la espera de conocer datos económicos clave en EU, previo a la reunión de política monetaria de la FED, el próximo miércoles, las resistencias se sitúan en la zona entre $18.32 y $18.36, $18.45 y la marca de $18.50.

Bolsa mantiene tendencia alcista

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX, en tanto, cerró con un alza preliminar de 0.12% a 63,675.40 unidades, tras cotizar entre leves alzas y bajas durante la sesión.

"El IPC de México también ha estado muy consolidado durante toda la semana alrededor de los 63,500 puntos y aunque a corto plazo está perdiendo un poco su tendencia alcista, tampoco ha cambiado de dirección a la baja y a medio plazo se mantiene la tendencia alcista", dijo Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

"La zona de los 62,500 puntos sigue siendo el soporte más relevante para el IPC, seguido por la media móvil exponencial de 55 días que se encuentra justo por debajo de ese nivel", agregó.

Las acciones de Qualitas Controladora treparon un 3.45% a 179.43 pesos y lideraron las alzas de la sesión junto a los papeles de la constructora Pinfra que avanzaron un 3.32% a 260.23 pesos. Por el lado de las bajas, destacaron los títulos de de Becle que se hundieron 4.06% a 20.82 pesos.

