Bolsa mexicana retoma camino rumbo a máximos históricos

La bolsa mexicana subía el viernes después de tres jornadas de pérdidas, apuntando nuevamente hacia el récord histórico de 65,250 puntos que anotó a inicios de la semana.
El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0.57% a 64,171.22 puntos, poco después de la apertura de una sesión que se anticipaba volátil por el vencimiento de contratos de futuros y opciones en Wall Street. Detacan las acciones de Volaris, que se dispararon más de 20% tras el anuncio de acuerdo con Viva Aerobús para crear el nuevo grupo aéreo Más Vuelos.