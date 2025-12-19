Publicidad

Mercados

Bolsa mexicana retoma camino rumbo a máximos históricos

El peso mexicano se depreció en 18 por dólar, por un fortalecimiento generalizado del dólar y luego de que el Banco de Japón aumentó los tipos de interés a niveles nunca vistos en tres décadas.
vie 19 diciembre 2025 09:34 AM
BMV acciones Alsea crecen 15%
La moneda cotizaba en 18.0177 unidades, con una pérdida de un 0.13% frente a los 17.9940 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves. En la semana acumulaba un marginal retroceso del 0.07%. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

La bolsa mexicana subía el viernes después de tres jornadas de pérdidas, apuntando nuevamente hacia el récord histórico de 65,250 puntos que anotó a inicios de la semana.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC subía un 0.57% a 64,171.22 puntos, poco después de la apertura de una sesión que se anticipaba volátil por el vencimiento de contratos de futuros y opciones en Wall Street. Detacan las acciones de Volaris, que se dispararon más de 20% tras el anuncio de acuerdo con Viva Aerobús para crear el nuevo grupo aéreo Más Vuelos.

El peso mexicano se depreciaba el viernes presionado por un fortalecimiento generalizado del dólar y luego de que el Banco de Japón aumentó los tipos de interés a niveles nunca vistos en tres décadas.

El peso mexicano se deprecia

La moneda cotizaba en 18.01 unidades, con una pérdida de un 0.13% frente a los 17.99 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves. En la semana acumulaba un marginal retroceso del 0.07%.

"Es importante remarcar que una mayor tasa de interés en Japón debilita el atractivo de mantener posiciones de carry trade, lo que puede presionar al tipo de cambio al alza en las próximas semanas, pues estas posturas no se revierten de forma inmediata", dijo Banco Base en una nota de análisis.

A nivel local, Banco de México anunció en la víspera una disminución de un cuarto de punto a su tasa clave, la décimotercera desde que comenzó a reducirlos el año pasado, sin embargo, modificó su guía prospectiva ofreciendo señales de que pausaría su ciclo de suavización monetaria.

Con información de Reuters

