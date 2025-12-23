Oro, plata y bronce operan a precios sin precedentes

El oro tocó un nuevo pico el martes, cerca del umbral de los 4,500 dólares por onza, gracias a la debilidad del dólar y la persistente incertidumbre geopolítica, que impulsaban la demanda de este activo de refugio, mientras que la plata continuó su escalada hasta un máximo histórico.

El oro, un tradicional activo de refugio, subió a un récord de 4,497.74 dólares la onza y la plata trepó a 70.67 dólares, con lo cual acumula un rendimiento anual de 142%.

El oro al contado subía un 1%, a 4,488.94 dólares por onza, tras haber alcanzado un récord de 4,497.55 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban un 1.1%, a 4,520.1 dólares.

Estos dos metales preciosos siguieron subiendo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el lunes que lo más "inteligente" que puede hacer el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir. En el frente geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la semana pasada un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y dijo que no descarta la posibilidad de una guerra con el país sudamericano miembro de la OPEP.

"Las expectativas de una Reserva Federal cauta, la pérdida de confianza de los mercados en el billete verde, las tensiones geopolíticas, las compras de los bancos centrales (...) El apetito de los inversores por el oro sigue siendo masivo por una mezcla de todos los factores anteriores", dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote.

El dólar ampliaba sus pérdidas por segundo día y se encaminaba a su mayor caída anual desde 2017. Mientras tanto, los mercados prevén en la actualidad dos recortes de las tasas de interés para 2026, ya que los informes sobre el próximo nombramiento de un nuevo presidente de la Fed por parte de Trump refuerzan las expectativas de una política monetaria cauta.

El lingote ha ganado más de un 70% este año, ya que los inversores buscan refugio en medio de las tensiones mundiales y la bajada de las tasas.

En otros metales, el platino al contado subía un 3%, a 2,183.9 dólares, un pico de más de 17 años; y el paladio sumaba un 2.8%, a 1,811.2 dólares, su cota más elevada en tres años.

El cobre, que se utiliza para fabricar paneles solares, baterías para autos eléctricos y centros de datos, también alcanzó un precio récord de 12,159.50 dólares la tonelada.

"La plata y, sobre todo, el cobre se benefician de un apoyo estructural relacionado con la transición energética, la electrificación y las enormes necesidades de las infraestructuras digitales y la inteligencia artificial", explicó John Plassard, analista de Cité Gestion Private Bank.

Con información de Reuters y AFP