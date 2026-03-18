Pagar impuestos con arte: La historia de cómo Hacienda formó una colección de 17,000 piezas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la tarea esencial de administrar los recursos nacionales como los ingresos, la deuda, y también el arte, ya que posee una colección de más de 17,000 piezas y mobiliario antiguo que forman parte del patrimonio cultural de la Federación.
"Hacienda no solo son números. Hacienda sí son ingresos, pero también es cultura", aseguró Adriana Castillo Román, directora general de Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, y quien tiene el reto y la misión de que este acervo no se quede en almacenes, sino que llegue a diferentes espacios para que la población la conozca.
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El arte en Hacienda: una historia de impuestos, donaciones y decomisos
La relación entre Hacienda y el arte tiene casi 70 años, cuando en 1957, el entonces Director del Impuesto sobre la Renta, Hugo B. Margáin, y un grupo de artistas mexicanos, entre ellos, el muralista David Alfaro Siqueiros, vieron la opción de pagar impuestos a través de obra plástica. En entrevista, Adriana Castillo Román, directora de Conservaduría de Palacio Nacional, lo menciona de la siguiente manera:
“Nosotros somos artistas, sabemos pintar o grabar, pero los números no se nos dan. ¿Cómo podemos hacerle? Si nosotros damos la obra a cambio de impuestos, el Estado Mexicano puede hacerse de una gran colección”.
La propuesta planteaba un beneficio doble: mientras los artistas cumplían sus obligaciones fiscales con su obra, el Estado fortalecía su acervo cultural. Y así lo hicieron.
De ello han pasado casi 70 años, y el pago de impuestos a través del arte sigue vigente a través del programa “Pago en Especie”, orientado a artistas mexicanos o extranjeros con producción y venta en el país.
Una vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibe las obras, se realiza un sorteo que divide las piezas en tres partes iguales: la primera se distribuye entre los más de 2,500 municipios del país, la segunda se reparte entre las 32 estados y la última corresponde a la Federación, y es la que llega a Hacienda.
Actualmente, la colección de Pago en Especie supera las 13,200 piezas.
"Me atrevería a decir que es la colección de arte moderno y contemporáneo más importante de México", afirmó Castillo.
Pero no es su única pertenencia cultural. También posee alrededor de 4,000 piezas de mobiliario antiguo, algunos del siglo XV, maquinaria histórica y objetos de valor. A esta colección se le conoce como “Acervo Patrimonial”.
“Se integra por muebles antiguos, maquinaria que estuvo en oficinas de Hacienda —sumadoras, balanzas, máquinas de escribir, cajas fuertes—, donaciones de artistas que prefieren entregar su obra directamente al Estado sin que medie el pago de impuestos, donaciones de familias de personajes históricos, y en el pasado, también bienes decomisados”, detalló la funcionaria.
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Entre las piezas que destacan son la banda presidencial y relojes de Benito Juárez, un rebozo tejido y una silla de Margarita Maza, piezas donadas por la familia de Juárez y que actualmente se exhiben en un museo de Veracruz.
“Hoy tenemos un Salvador Dalí, una escultura que no sé a quién se la decomisaron, pero que forma parte de la colección que resguarda la Secretaría de Hacienda”.
En suma, la dependencia cuenta con una colección de más 17,202 obras de arte, mobiliario y objetos patrimoniales.
¿Y qué hace Hacienda con miles de obras de arte?
Con un equipo de al menos 200 personas, la Dirección de Conservaduría tiene que cumplir con tres procesos fundamentales: almacenaje y conservación; registro y catalogación; y difusión y préstamo de las piezas.
Almacenamiento y conservación
La secretaría cuenta con dos depósitos propios en la Ciudad de México donde divide las obras por su tipo. La primera, ubicada en Av. Eulalia Guzmán, se encuentran las piezas tridimensionales como esculturas; mientras que en la bodega en la Calzada Legaria recibe obras bidimensionales: pinturas, grabados y piezas de caballete.
Toda la colección cuenta con un seguro llamado “De clavo a clavo”, que las protege durante el almacenamiento, el traslado y la exhibición. Cuando la Dirección presta las obras a museos o embajadas, el seguro está vigente por Hacienda.
Registro y catalogación
Este ha sido uno de los retos principales que enfrenta Hacienda en la gestión artística. Al llegar a la Dirección, Adriana Castillo contó que una de sus primeras preocupaciones era saber con certeza qué se tenía y en qué condiciones.
El sistema de registro anterior era obsoleto y costoso (el último pago fue de 4 millones de pesos) que tenía muchos errores como técnicas mal clasificadas o piezas en diferentes condiciones a las existentes.
“Lo que yo quería era lograr que se desarrollara un sistema de acceso gratuito y que fuera un sistema libre. Entonces, desde hace algunos años nos pusimos a trabajar en dos vías. Una, en escritorio con la Dirección General de Tecnologías de la Información de Hacienda y obviamente con el Área de Colecciones para hacer el sistema. Una vez lo terminamos, había que alimentarlo. Teníamos previos registros, pero no completos (...) Nos dimos a la tarea de fotografiar cada una de las piezas”, explicó la funcionaria.
Esta tarea de revisar cada obra se terminó de hacer el año pasado. Ahora, la dependencia prepara el lanzamiento de la versión actualizada del Sistema de Registro y Administración de Colecciones (SIRAC).
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De acuerdo con la directora, esta nueva herramienta digital permitirá que cualquier persona pueda consultar las obras que forman parte del acervo. Esta información es un acto de transparencia que beneficia tanto a los artistas que pueden conocer dónde están exhibidas sus obras, como de gestores y curadores que busquen piezas para nuevas exposiciones.
Difusión y préstamo
De acuerdo con Adriana Castillo, no se trata de una colección inerte, sino viva, que crece y busca moverse para su exhibición en diferentes espacios en el país. Para ello, tiene un convenio de colaboración llamado “Facilita” para que instituciones públicas y privadas puedan solicitar prestadas piezas del acervo.
Para la protección de las obras, Hacienda solicita que los museos y las colecciones cumplan con requisitos de temperatura, luz y demás condiciones para la exhibición.
La Dirección cuenta con un equipo que cura las obras en exposiciones, pero también están a disposición de lo que requieran los museos e instituciones.
“Nosotros ya tenemos algunas exposiciones curadas que vamos ofreciendo a los museos, pero cada museo también tiene intereses distintos. Así es que también nos van pidiendo obra prestada. Por ejemplo, estuvo apenas en el MUNAL la exposición Bajo el signo de Saturno. Ellos hicieron la curaduría pero sabían que nosotros tenemos piezas que podían complementar con su discurso. Entonces, nos pidieron piezas prestadas”, dijo Castillo.
Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda ha tenido proyectos para difundir el pago en especie y su labor en el mundo artístico. Durante la pandemia por Covid-19, se dio a la tarea de firmar un convenio con el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR, para crear un programa que reúne entrevistas con artistas beneficiarios del programa fiscal.
El programa, llamado “Una trayectoria, una colección”, ya cuenta con dos temporadas emitidas y una tercera en posproducción. Entre los capítulos destacan artistas como Vicente Rojo, Pedro Friedeberg, Jan Hendrix, Magali Lara y Yolanda Andrade.
Hacienda también es arte
La Secretaría de Hacienda no cuenta con un valor monetario estimado de las piezas artísticas, pero tiene un presupuesto federal de 2 millones de pesos en 2026, el cual puede ajustarse de ser necesario.
Esta cifra también debe contemplar el cuidado de Palacio Nacional, ya que es el edificio patrimonial más relevante por su valor social, el resguardo de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada – la biblioteca de temas económicos más importante del país– y los fondos bibliográficos del propio Palacio Nacional.
"Palacio Nacional es la casa de los mexicanos. Las colecciones de Hacienda son de los mexicanos. Nosotros solo las resguardamos."