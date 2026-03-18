Pagar impuestos con arte: La historia de cómo Hacienda formó una colección de 17,000 piezas

Entre las piezas que destacan son la banda presidencial y relojes de Benito Juárez, un rebozo tejido y una silla de Margarita Maza, piezas donadas por la familia de Juárez y que actualmente se exhiben en un museo de Veracruz.

“Hoy tenemos un Salvador Dalí, una escultura que no sé a quién se la decomisaron, pero que forma parte de la colección que resguarda la Secretaría de Hacienda”.

En suma, la dependencia cuenta con una colección de más 17,202 obras de arte, mobiliario y objetos patrimoniales.

¿Y qué hace Hacienda con miles de obras de arte?

Con un equipo de al menos 200 personas, la Dirección de Conservaduría tiene que cumplir con tres procesos fundamentales: almacenaje y conservación; registro y catalogación; y difusión y préstamo de las piezas.

Almacenamiento y conservación

La secretaría cuenta con dos depósitos propios en la Ciudad de México donde divide las obras por su tipo. La primera, ubicada en Av. Eulalia Guzmán, se encuentran las piezas tridimensionales como esculturas; mientras que en la bodega en la Calzada Legaria recibe obras bidimensionales: pinturas, grabados y piezas de caballete.

Toda la colección cuenta con un seguro llamado “De clavo a clavo”, que las protege durante el almacenamiento, el traslado y la exhibición. Cuando la Dirección presta las obras a museos o embajadas, el seguro está vigente por Hacienda.

Registro y catalogación

Este ha sido uno de los retos principales que enfrenta Hacienda en la gestión artística. Al llegar a la Dirección, Adriana Castillo contó que una de sus primeras preocupaciones era saber con certeza qué se tenía y en qué condiciones.

El sistema de registro anterior era obsoleto y costoso (el último pago fue de 4 millones de pesos) que tenía muchos errores como técnicas mal clasificadas o piezas en diferentes condiciones a las existentes.

“Lo que yo quería era lograr que se desarrollara un sistema de acceso gratuito y que fuera un sistema libre. Entonces, desde hace algunos años nos pusimos a trabajar en dos vías. Una, en escritorio con la Dirección General de Tecnologías de la Información de Hacienda y obviamente con el Área de Colecciones para hacer el sistema. Una vez lo terminamos, había que alimentarlo. Teníamos previos registros, pero no completos (...) Nos dimos a la tarea de fotografiar cada una de las piezas”, explicó la funcionaria.

Esta tarea de revisar cada obra se terminó de hacer el año pasado. Ahora, la dependencia prepara el lanzamiento de la versión actualizada del Sistema de Registro y Administración de Colecciones (SIRAC).