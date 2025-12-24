Publicidad

El peso registra ganancia marginal en la víspera de Navidad

La bolsa mexicana descendía el miércoles por un ajuste de posiciones tras una racha de cuatro jornadas de ganancias que la llevaron a anotar en la víspera un nuevo récord máximo de 65,683 puntos.
mié 24 diciembre 2025 09:05 AM
¿Resistirá el súper peso? Se agota el colchón frente al dólar, con un Banxico estable y Fed en duda
La moneda MXN= cotizaba en 17.88 unidades, con una ganancia marginal de un 0.06%, a medida que el índice dólar caía a un mínimo de dos meses y medio frente a una cesta de divisas referenciales. (Jeremy Poland/Getty Images/iStockphoto)

El peso mexicano avanzaba ligeramente el miércoles, mientras los inversionistas asimilaban un informe semanal sobre la salud del mercado laboral estadounidense, en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez debido a las festividades navideñas.

Publicidad

La moneda MXN= cotizaba en 17.88 unidades, con una ganancia marginal de un 0.06%, a medida que el índice dólar caía a un mínimo de dos meses y medio frente a una cesta de divisas referenciales.

"Para el día, con una actividad parcial de la bolsa estadounidense por Navidad se espera que el peso oscile en un rango muy corto de 17.80–17.95, con sesgo apreciatorio si se mantiene el apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

En Estados Unidos se dio a conocer que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo disminuyeron en 10,000 durante la semana finalizada el 20 de diciembre, para una cifra desestacionalizada de 214,000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 224,000.

Bolsa mexicana cae desde máximo histórico

La bolsa mexicana descendía el miércoles por un ajuste de posiciones tras una racha de cuatro jornadas de ganancias que la llevaron a anotar en la víspera un nuevo récord máximo de 65,683 puntos.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC descendía un 0.29% a 65,407.41 unidades, en los primeros negocios de una sesión más corta de lo habitual por las celebraciones de Navidad.

Los títulos de la productora de tequila José Cuervo encabezaban el retroceso, con un 2.34% menos a 20.85 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, que restaban un 0.98% a 950.03 pesos.

La bolsa finalizará sus operaciones al mediodía.

Con información de Reuters

