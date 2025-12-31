Publicidad

Peso mexicano se fortalece tras cifras de ayuda por desempleo en EU

El peso mexicano se ubicó en 17.9569 por dólar, con una ganancia de 0.12% frente al cierre del martes.
mié 31 diciembre 2025 08:32 AM
La percepción entre analistas es que el peso mexicano puede registrar uno de sus mejores desempeños anuales frente al dólar. (Anylú Hinojosa-Peña)

El peso mexicano se apreciaba el miércoles, luego de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada al nivel más bajo en un mes.

La moneda MXN= cotizaba en 17.9569 por dólar, con una ganancia de un 0.12% frente al precio de referencia de LSEG del martes, en una jornada de baja liquidez debido al periodo vacacional.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 16,000 durante la semana finalizada el 27 de diciembre, para una cifra desestacionalizada de 199,000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 220,000.

El informe se publicó un día antes debido a la festividad de Año Nuevo.

