Peso mexicano se fortalece tras cifras de ayuda por desempleo en EU

La moneda MXN= cotizaba en 17.9569 por dólar, con una ganancia de un 0.12% frente al precio de referencia de LSEG del martes, en una jornada de baja liquidez debido al periodo vacacional.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 16,000 durante la semana finalizada el 27 de diciembre, para una cifra desestacionalizada de 199,000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 220,000.

El informe se publicó un día antes debido a la festividad de Año Nuevo.

