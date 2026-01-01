El alza del oro convierte a las mineras en las grandes ganadoras en el mercado

Las grandes ganadoras de este desempeño del oro son las mineras que lo extraen. Las que registran las mayores alzas en sus acciones son Fresnillo, con 363.4%; Peñoles, con 259.3% y las de la canadiense Alamos Gold, con 108.5%.

Los analistas coinciden en que generalmente las acciones de las empresas mineras, en su esencia, reflejan las expectativas sobre la rentabilidad futura de la extracción de metales y minerales. Dado el entorno actual, se espera que el precio del oro se mantenga en los mismos niveles, lo que le da potencial a las mineras de seguir acumulando rendimientos.

“Un incremento en el precio del oro sugiere un aumento en los ingresos de las empresas mineras y si el volumen de producción se mantiene constante mientras el precio sube, los márgenes operativos también deberían mejorar, lo que resulta atractivo para los inversionistas”, señala Brian Rodríguez, analista bursátil en Monex.

Rodríguez agrega que los factores geopolíticos y un entorno de tasas de interés más bajas dan un ambiente propicio para buscar opciones en el mercado financiero que estén relacionados con el oro por ser un activo de refugio, ya sea a través de los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) o mineras que tengan alta sensibilidad al precio de los metales preciosos.



El analista de Monex destaca el caso de las acciones de Peñoles, pues su fuerte correlación con el precio del oro ha llevado a su acción a ser la de mejor desempeño en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al subir 259.3% en lo que va del año. La acción de la minera alcanzó un precio máximo histórico, con 980 pesos en diciembre de este año, de acuerdo con investing.com .

El panorama para las mineras sigue siendo prometedor, pues no solo se espera que el precio del oro alcance nuevos niveles máximos en el corto plazo, sino que las acciones de estas empresas también pueden subir mediante la expansión comercial y mejoras de eficiencia en su operación, dice Vicenzo Vedda, director global de inversiones de DWS.

“Una buena combinación de acciones de oro y minería podría permitir a los inversores disfrutar de los beneficios de ambos activos, sin estar totalmente expuestos a ninguno de ellos y a sus riesgos asociados”, añade Vedda.

El especialista recalca que los inversores no deben caer en la tentación de considerar las acciones de las empresas mineras como un activo de refugio por estar relacionado con el oro, debido a que existen riesgos específicos en cada empresa asociados a las operaciones mineras que pueden generar una mayor volatilidad en sus valores.

