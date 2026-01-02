El tipo de cambio cierra la semana en 17.88 pesos por dólar

Este movimiento se relacionó con el debilitamiento del dólar en los mercados de divisas; ante la expectativa de que, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) continuará disminuyendo su tasa de interés de referencia, actualmente en un rango de entre 3.50 y 3.75%, informó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP),

En este contexto, al 2 de enero de 2026, la cotización de la moneda mexicana se apreció 0.67%, con respecto a la alcanzada al término de 2025 (18.00 pesos por dólar).

De acuerdo con Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica, al finalizar 2025 el tipo de cambio se ubicaría en 19.9 pesos por dólar, con un promedio anual de 19.60 pesos por dólar, cifra mayor a la observada en el cierre de 2025 (18.00 pesos por dólar), y al promedio registrado en el año (19.20 unidades).

Además, en los CGPE-26 se estimó que, para el cierre de 2026, el tipo de cambio será de 18.90 pesos por dólar y alcanzará un promedio de 19.30 pesos.