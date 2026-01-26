Cae la tenencia de bonos, pero continúa la apuesta del capital extranjero por México

Para Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex, el descenso en la tenencia física de bonos no implica una fuga de capitales, sino un cambio en la arquitectura de la inversión internacional.

Los inversionistas extranjeros, explica, "han migrado de la posesión directa de deuda gubernamental hacia instrumentos sintéticos y derivados, particularmente en mercados extrabursátiles", lo que les permite capturar rendimientos con mayor flexibilidad y menores costos operativos. Es decir, en lugar de comprar directamente bonos mexicanos, muchos inversionistas extranjeros ahora usan contratos financieros que replican esos rendimientos sin tener el bono en la mano.

Esto explica la aparente contradicción entre los datos de tenencia de valores de Banxico y los robustos flujos de capital que sigue reportando la Balanza de Pagos Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex

El documento más reciente de Monex explica que pese a la reducción en la tenencia reportada por Banxico, México registró en 2025 la mayor inversión de cartera externa desde 2012, lo que confirma que el apetito por activos mexicanos sigue activo, aunque bajo nuevas modalidades.

México y el cambio en los vehículos de inversión

Desde la óptica de gestión de portafolios, Alejandro H Garza, director de inversiones y fundador de Aztlan Equity Management, considera que el movimiento de 2025 debe analizarse con cautela.

Hay que tener mucha cautela en la lectura de los datos: por un lado hay salidas en valores gubernamentales, pero por otro lado vemos un aumento importante en la inversión extranjera directa Alejandro H Garza, director de inversiones y fundador de Aztlan Equity Management

Es cierto, el año estuvo marcado por episodios de incertidumbre —desde el arranque del nuevo mandato presidencial en Estados Unidos, las amenazas arancelarias y el ruido en torno al T-MEC, hasta el cambio de gobierno en México y la reforma al sistema judicial—, factores que incentivaron ajustes tácticos en los portafolios internacionales.

Sin embargo, Garza subraya que estos movimientos no configuran una tendencia estructural de salida de capitales, sino un cambio en los vehículos de inversión.

“México sigue siendo un destino atractivo para el capital internacional; lo que está ocurriendo es una transformación en la forma en que los inversionistas participan en el mercado”, apunta.

¿Cuándo encender las alertas?

Es cierto que, en 2025, la tenencia de bonos mexicanos en manos de extranjeros cayó durante la mayor parte del año, pero se estabilizó hacia finales de diciembre, cuando la participación subió ligeramente después de tocar un mínimo histórico. Esta dinámica ocurrió en el contexto de un ciclo de recortes de tasas de interés por parte de Banxico, que redujo la tasa de referencia a niveles no vistos desde 2022, ajustando la relación de rendimientos entre México y otros mercados.

El nearshoring y la apuesta de largo plazo siguen vigentes

Por ello, ambos especialistas coinciden en que la señal de preocupación real no estaría en la caída de la tenencia de bonos per se, sino en la capacidad de colocación futura. Para Garza, un escenario adverso sería observar dificultades del gobierno mexicano —o de empresas estatales— para emitir deuda en los mercados, reflejando una falta de demanda efectiva.

Quiroz añade que, mientras el entorno macroeconómico mantenga estabilidad y los flujos de inversión continúen llegando por otras vías, la reducción en la tenencia física de valores gubernamentales debe leerse como parte de una transición financiera más amplia, no como un retiro del capital extranjero.

El fundador de Aztlán Equity Management señala que, más allá de la deuda soberana tradicional, los inversionistas están tomando posiciones en instrumentos ligados a tasas y tipo de cambio, crédito corporativo, mercado accionario y activos vinculados al nearshoring, incluyendo exposición en los portafolios al despliegue de parques industriales.

La propia firma ofrece un ETF vinculado a las empresas norteamericanas más impulsadas por el proceso de relocalización industrial y no solo eso, advierte un interés de parte de los inversionistas por la existencia de un ETF de renta fija mexicana, un camino poco explorado.

Y más allá de la inversión de cartera, la inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó un máximo histórico al sumar 40,906 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, un aumento anual de 14.5%, impulsado principalmente por el repunte de nuevas inversiones, que registraron su mayor nivel en tres años. Lo cual confirma que México sigue siendo atractivo en el largo plazo.

Según Antonio Hernández, director de Análisis Fundamental de Consumo en Actinver, una reducción en la incertidumbre comercial abriría oportunidades para empresas mejor posicionadas en el nearshoring, especialmente Fibras con exposición al norte del país y zonas manufactureras, así como aeropuertos vinculados a esas regiones.