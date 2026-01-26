En el frente interno, destacó que la tasa de desempleo en diciembre se ubicó en 2.4%, con una población económicamente activa de 61.9 millones de personas, lo que implicó un aumento anual de 1.1 millones. Aunque con mayor informalidad que hace un año y más gente que se agregó al autoempleo.

No obstante, los datos refuerzan la percepción de resiliencia del mercado laboral, aunque los inversionistas permanecen atentos a señales de desaceleración económica.

A nivel internacional, el dólar, medido por el índice DXY, opera en terreno negativo con sesgo alcista tras tocar un mínimo intradía de 96.94 puntos, su nivel más bajo en cuatro meses.

La moneda estadounidense acumula tres sesiones consecutivas de retrocesos, en medio de la especulación sobre una posible intervención cambiaria coordinada entre Japón y Estados Unidos. La atención del mercado se concentrará en la próxima reunión de la Reserva Federal, donde se anticipa una pausa en las tasas; no obstante, el mensaje de Jerome Powell será determinante para las expectativas de política monetaria.

En la canasta de divisas del G10, la mayoría se fortalece frente al dólar. El yen lidera las ganancias ante rumores de intervención del gobierno japonés, mientras que la libra esterlina alcanza un máximo de cuatro meses, apoyada por datos que sugieren una recuperación gradual de la economía británica.

BMV al alza, con Peñoles subiendo más de 7.6%

En México, la Bolsa Mexicana de Valores inició la sesión con un fuerte avance. El S&P/BMV IPC sube 1.39% para ubicarse en 69,146.16 puntos, impulsado por alzas en emisoras de alto peso como Peñoles (+7.66%), Grupo México (+4.49%), Pinfra (+4.83%), Grupo Carso (+2.90%) y GAP (+2.42%). El optimismo se ve respaldado por la apreciación del peso y un mejor ánimo global en los mercados accionarios.

En Wall Street, la apertura también fue positiva. La Bolsa de Nueva York comenzó la semana con ligeras ganancias, en un entorno marcado por la publicación de resultados corporativos y la expectativa por la decisión de la Fed. El S&P 500 avanza 0.55%, mientras que el Nasdaq 100 sube 0.60%, reflejando un mayor apetito por el riesgo entre los inversionistas.

No obstante, persisten riesgos en el frente geopolítico y comercial. Banco Base advirtió que el mercado seguirá de cerca la postura comercial de Estados Unidos, luego de que Donald Trump amenazara con imponer un arancel de 100% a importaciones de Canadá si ese país concreta acuerdos comerciales con China. En respuesta, Mark Carney reiteró que Canadá respetará el T-MEC y evitará acuerdos con economías que no sean de libre mercado.