¿Qué régimen fiscal aplica cuando vendes acciones en la bolsa?

Las personas físicas que obtienen ingresos por la venta de acciones en los mercados bursátiles se ubican dentro del Régimen de Ingresos por Enajenación de Acciones en Bolsa de Valores.

Este régimen contempla las ganancias obtenidas mediante operaciones realizadas en bolsas de valores concesionadas, así como en mercados de derivados reconocidos. También incluye la venta de títulos que representen acciones emitidas por sociedades mexicanas y de instrumentos vinculados con índices accionarios.

Dentro de este esquema también se consideran las operaciones financieras derivadas de capital relacionadas con acciones colocadas en bolsa, así como aquellas vinculadas con índices que representen dichos valores.

De acuerdo con el SAT, cuando una persona obtiene ingresos provenientes de este tipo de operaciones debe declararlos ante la autoridad fiscal. En caso de no estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), primero deberá realizar su inscripción para cumplir con sus obligaciones fiscales.

¿En qué casos se debe pagar ISR por operaciones en la bolsa?

La legislación fiscal establece diversos escenarios en los que las ganancias obtenidas en el mercado bursátil generan el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Entre los casos contemplados se encuentran:

- La venta de acciones emitidas por sociedades mexicanas realizada a través de bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos.

- La venta de acciones emitidas por sociedades extranjeras que cotizan en bolsas de valores o mercados de derivados reconocidos.

- La venta de títulos que representen índices accionarios.

- Las operaciones financieras derivadas de capital relacionadas con acciones o con índices que representen dichas acciones.

Cuando una persona física obtiene ingresos derivados de cualquiera de estas operaciones, debe considerar esas ganancias dentro de su declaración anual.