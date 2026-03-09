¿Qué tasa de impuesto se paga por vender acciones?
Para determinar el pago del Impuesto Sobre la Renta en este tipo de operaciones se aplica una tasa del 10% sobre la ganancia obtenida en la venta de acciones.
Este impuesto tiene carácter de pago definitivo, por lo que el cálculo se realiza únicamente sobre la utilidad obtenida en la operación bursátil.
Por ejemplo, si una persona compra acciones por 100 mil pesos y posteriormente las vende por 130 mil pesos, la ganancia obtenida sería de 30 mil pesos.
Sobre esa ganancia se aplica la tasa del 10% de ISR, por lo que el impuesto correspondiente sería de 3 mil pesos.
Cómo se declara el impuesto por ganancias en la bolsa
Las personas físicas que obtienen ingresos por la venta de acciones deben reportar esas ganancias al presentar su Declaración Anual. Para hacerlo, la autoridad fiscal establece un procedimiento específico dentro de su portal.
1. Ingresar al aplicativo de Declaración Anual
El SAT indica que la declaración debe presentarse en el aplicativo de Declaración Anual de personas físicas disponible en su portal.
Para acceder es necesario:
- Entrar al portal del SAT.
- Seleccionar la opción “Declaración Anual de personas físicas”.
- Ingresar utilizando el RFC y la contraseña o e.firma.
2. Seleccionar el tipo de ingreso
Una vez dentro del formulario de la declaración, el contribuyente debe registrar los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal.
En el apartado de ingresos se debe elegir la opción:
“Enajenación de acciones en bolsa de valores”
Este concepto corresponde al Título IV, Capítulo IV, Sección II de la Ley del ISR, que regula las ganancias obtenidas por la venta de acciones en bolsa.
3. Revisar la información precargada
El sistema puede mostrar información precargada proveniente del sistema financiero, ya que las instituciones que participan en estas operaciones envían declaraciones informativas sobre la venta de acciones.