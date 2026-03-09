Publicidad

Finanzas Personales

Tus ganancias en la bolsa de valores no están libres de impuestos: así se calcula el ISR

Invertir en la bolsa puede generar ganancias, pero también obligaciones fiscales. Estas son las reglas del SAT para declarar y pagar impuestos por la venta de acciones.
lun 09 marzo 2026 02:51 PM
De acuerdo con el SAT, cuando una persona obtiene ingresos provenientes de este tipo de operaciones debe declararlos ante la autoridad fiscal. (Expansión|Gemini)

Invertir en la bolsa de valores se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada por quienes buscan hacer crecer su dinero mediante la compra y venta de acciones. A través de este mercado, los inversionistas pueden participar en el capital de empresas y obtener rendimientos cuando el valor de esos títulos aumenta.

Sin embargo, cuando se obtienen ganancias en este tipo de operaciones surgen una duda frecuente entre quienes participan en el mercado bursátil: ¿se pagan impuestos por invertir en la bolsa? y ¿cómo se presentan en la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)?

¿Qué régimen fiscal aplica cuando vendes acciones en la bolsa?

Las personas físicas que obtienen ingresos por la venta de acciones en los mercados bursátiles se ubican dentro del Régimen de Ingresos por Enajenación de Acciones en Bolsa de Valores.

Este régimen contempla las ganancias obtenidas mediante operaciones realizadas en bolsas de valores concesionadas, así como en mercados de derivados reconocidos. También incluye la venta de títulos que representen acciones emitidas por sociedades mexicanas y de instrumentos vinculados con índices accionarios.

Dentro de este esquema también se consideran las operaciones financieras derivadas de capital relacionadas con acciones colocadas en bolsa, así como aquellas vinculadas con índices que representen dichos valores.

De acuerdo con el SAT, cuando una persona obtiene ingresos provenientes de este tipo de operaciones debe declararlos ante la autoridad fiscal. En caso de no estar inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), primero deberá realizar su inscripción para cumplir con sus obligaciones fiscales.

¿En qué casos se debe pagar ISR por operaciones en la bolsa?

La legislación fiscal establece diversos escenarios en los que las ganancias obtenidas en el mercado bursátil generan el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Entre los casos contemplados se encuentran:

- La venta de acciones emitidas por sociedades mexicanas realizada a través de bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos.

- La venta de acciones emitidas por sociedades extranjeras que cotizan en bolsas de valores o mercados de derivados reconocidos.

- La venta de títulos que representen índices accionarios.

- Las operaciones financieras derivadas de capital relacionadas con acciones o con índices que representen dichas acciones.

Cuando una persona física obtiene ingresos derivados de cualquiera de estas operaciones, debe considerar esas ganancias dentro de su declaración anual.

¿Qué tasa de impuesto se paga por vender acciones?

Para determinar el pago del Impuesto Sobre la Renta en este tipo de operaciones se aplica una tasa del 10% sobre la ganancia obtenida en la venta de acciones.

Este impuesto tiene carácter de pago definitivo, por lo que el cálculo se realiza únicamente sobre la utilidad obtenida en la operación bursátil.

Por ejemplo, si una persona compra acciones por 100 mil pesos y posteriormente las vende por 130 mil pesos, la ganancia obtenida sería de 30 mil pesos.

Sobre esa ganancia se aplica la tasa del 10% de ISR, por lo que el impuesto correspondiente sería de 3 mil pesos.

Cómo se declara el impuesto por ganancias en la bolsa

Las personas físicas que obtienen ingresos por la venta de acciones deben reportar esas ganancias al presentar su Declaración Anual. Para hacerlo, la autoridad fiscal establece un procedimiento específico dentro de su portal.

1. Ingresar al aplicativo de Declaración Anual

El SAT indica que la declaración debe presentarse en el aplicativo de Declaración Anual de personas físicas disponible en su portal.

Para acceder es necesario:

- Entrar al portal del SAT.

- Seleccionar la opción “Declaración Anual de personas físicas”.

- Ingresar utilizando el RFC y la contraseña o e.firma.

2. Seleccionar el tipo de ingreso

Una vez dentro del formulario de la declaración, el contribuyente debe registrar los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal.

En el apartado de ingresos se debe elegir la opción:

“Enajenación de acciones en bolsa de valores”

Este concepto corresponde al Título IV, Capítulo IV, Sección II de la Ley del ISR, que regula las ganancias obtenidas por la venta de acciones en bolsa.

3. Revisar la información precargada

El sistema puede mostrar información precargada proveniente del sistema financiero, ya que las instituciones que participan en estas operaciones envían declaraciones informativas sobre la venta de acciones.

En este punto el contribuyente debe:

- Revisar el monto de ingresos por venta de acciones.

- Verificar las ganancias o pérdidas reportadas.

- Confirmar o modificar los datos si es necesario.

4. Determinar la ganancia gravable

Dentro del sistema se calcula la ganancia obtenida en la operación, que corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición de las acciones.

Es decir:

Precio de venta – costo de adquisición.

Qué es la Bolsa Mexicana de Valores

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es una entidad financiera que opera mediante concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y funciona conforme a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores.

Este organismo es el espacio donde se realizan las operaciones del mercado de valores organizado en México. Su función principal es facilitar las transacciones con instrumentos financieros y promover el desarrollo, expansión y competitividad del mercado bursátil.

En el contexto de los cambios regulatorios y las tendencias internacionales, la Bolsa Mexicana de Valores concluyó su proceso de desmutualización y se convirtió en una empresa pública cuyas acciones pueden negociarse en el mercado de valores. La Oferta Pública Inicial de sus acciones se realizó el 13 de junio de 2008.

A través de este mercado se compran y venden acciones, lo que permite que inversionistas participen en empresas y obtengan rendimientos derivados de las fluctuaciones en el valor de los títulos.

