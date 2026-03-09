China supera las 1,000 millones de conexiones 5G, México alcanza 16.9 millones

Pero en otras zonas del mundo este despliegue aún es muy moderado. Gran parte de África, por ejemplo, apenas alcanzó una cobertura del 12% para finales de 2025 y en muchas zonas rurales del continente, la red simplemente no existe.
América Latina ocupa una posición intermedia en esta carrera, pero también enfrenta rezagos significativos. Más de 30 operadores en 13 países ya ofrecen servicios comerciales de 5G, pero la adopción sigue siendo limitada. De acuerdo con estimaciones de la GSMA, para 2025 el 5G representará alrededor del 14% de todas las conexiones móviles de la región, una cifra muy por debajo de los niveles observados en Asia o Norteamérica.
México alcanzará cerca de 16,9 millones de conexiones 5G en 2025, lo que equivale a aproximadamente el 13% de las conexiones móviles totales. Aunque la cobertura continúa expandiéndose el despliegue aún dista de ser masivo. Otro factor que limita la adopción es que apenas cerca del 12% de los dispositivos en el mercado mexicano es compatible con esta tecnología.
A pesar de este rezago, el impacto económico potencial del ecosistema móvil en América Latina es considerable. En 2023, las tecnologías móviles generaron cerca de 520,000 millones de dólares en la región, equivalentes al 8% de su PIB. Las proyecciones apuntan a que esta cifra podría alcanzar los 680,000 millones de dólares hacia 2030, impulsada en gran medida por el crecimiento del 5G y los servicios digitales asociados, de acuerdo con la GSMA.
Por esta razón, la Unión Internacional de Telecomunicaciones advirtió que cerrar la brecha digital global requerirá algo más que inversión privada. También será necesario impulsar políticas públicas que reduzcan los costos del espectro, fomenten la competencia y promuevan la inclusión digital.