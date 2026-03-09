Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

China supera las 1,000 millones de conexiones 5G, México alcanza 16.9 millones

El despliegue de redes de última generación se detuvo en el país lo que significa que el riesgo por tener menos adopción digital es latente.
lun 09 marzo 2026 03:00 PM
5g-2026-méxico
La brecha en términos de infraestructura pega en el despliegue de otras tecnologías y usos, como IA. (Yellow duck/Getty Images/iStockphoto)

El despliegue de 5G prometía cerrar la falta de conectividad, sin embargo, los datos más recientes muestran una paradoja incómoda y aunque el desarrollo sigue, no lo hace de forma homogénea, esa velocidad desigual amplía la distancia entre las economías que lideran la digitalización y aquellas que apenas comienzan a construir su infraestructura.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para finales de 2025 las redes 5G cubrían al 55% de la población mundial. En los países de altos ingresos, más del 80% de la población tiene acceso a esta tecnología, pero en los de bajos ingresos, la cobertura apenas alcanza el 5%.

Publicidad

La diferencia también es evidente dentro de los propios países, ya que el 66% de los habitantes urbanos tiene acceso a 5G, frente a solo el 40% de quienes viven en zonas rurales.

Esta disparidad no es únicamente una cuestión de conectividad. Está redefiniendo el mapa de la economía digital.

Dónde hay más redes 5G

China, Corea del Sur y Japón lideran el despliegue global de esta infraestructura. Solo China superó los 1,000 millones de conexiones 5G en 2024, un hito que refleja no solo la escala de su mercado, sino también la velocidad con la que el país integró esta tecnología en su tejido productivo.

Corea del Sur, el primer país en lanzar comercialmente 5G, hoy cuenta con una cobertura cercana al 100% de su territorio, mientras que países como Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Singapur y Japón se sitúan entre el 98% y el 99%.

“La infraestructura que estos países tienen no se limita a ofrecer mayor velocidad de navegación, ya que se trata de la base tecnológica para industrias enteras, como fábricas automatizadas, redes de sensores industriales, vehículos conectados, ciudades inteligentes y servicios digitales que dependen de grandes volúmenes de datos en tiempo real”, señaló Hugo Simg, director adjunto de Mediatek para México.

Publicidad

Pero en otras zonas del mundo este despliegue aún es muy moderado. Gran parte de África, por ejemplo, apenas alcanzó una cobertura del 12% para finales de 2025 y en muchas zonas rurales del continente, la red simplemente no existe.

América Latina ocupa una posición intermedia en esta carrera, pero también enfrenta rezagos significativos. Más de 30 operadores en 13 países ya ofrecen servicios comerciales de 5G, pero la adopción sigue siendo limitada. De acuerdo con estimaciones de la GSMA, para 2025 el 5G representará alrededor del 14% de todas las conexiones móviles de la región, una cifra muy por debajo de los niveles observados en Asia o Norteamérica.

México alcanzará cerca de 16,9 millones de conexiones 5G en 2025, lo que equivale a aproximadamente el 13% de las conexiones móviles totales. Aunque la cobertura continúa expandiéndose el despliegue aún dista de ser masivo. Otro factor que limita la adopción es que apenas cerca del 12% de los dispositivos en el mercado mexicano es compatible con esta tecnología.

A pesar de este rezago, el impacto económico potencial del ecosistema móvil en América Latina es considerable. En 2023, las tecnologías móviles generaron cerca de 520,000 millones de dólares en la región, equivalentes al 8% de su PIB. Las proyecciones apuntan a que esta cifra podría alcanzar los 680,000 millones de dólares hacia 2030, impulsada en gran medida por el crecimiento del 5G y los servicios digitales asociados, de acuerdo con la GSMA.

Por esta razón, la Unión Internacional de Telecomunicaciones advirtió que cerrar la brecha digital global requerirá algo más que inversión privada. También será necesario impulsar políticas públicas que reduzcan los costos del espectro, fomenten la competencia y promuevan la inclusión digital.

Publicidad

Tags

5-G digitalización

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad