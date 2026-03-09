China supera las 1,000 millones de conexiones 5G, México alcanza 16.9 millones

La diferencia también es evidente dentro de los propios países, ya que el 66% de los habitantes urbanos tiene acceso a 5G, frente a solo el 40% de quienes viven en zonas rurales.

Esta disparidad no es únicamente una cuestión de conectividad. Está redefiniendo el mapa de la economía digital.

Dónde hay más redes 5G

China, Corea del Sur y Japón lideran el despliegue global de esta infraestructura. Solo China superó los 1,000 millones de conexiones 5G en 2024, un hito que refleja no solo la escala de su mercado, sino también la velocidad con la que el país integró esta tecnología en su tejido productivo.

Corea del Sur, el primer país en lanzar comercialmente 5G, hoy cuenta con una cobertura cercana al 100% de su territorio, mientras que países como Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Singapur y Japón se sitúan entre el 98% y el 99%.

“La infraestructura que estos países tienen no se limita a ofrecer mayor velocidad de navegación, ya que se trata de la base tecnológica para industrias enteras, como fábricas automatizadas, redes de sensores industriales, vehículos conectados, ciudades inteligentes y servicios digitales que dependen de grandes volúmenes de datos en tiempo real”, señaló Hugo Simg, director adjunto de Mediatek para México.

