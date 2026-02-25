Bolsa Mexicana de Valores avanza mientras emisoras del IPC muestran mejor rentabilidad

De acuerdo con el área de Análisis Bursátil de Valmex Casa de Bolsa, las emisoras del IPC reportan en el último trimestre de 2025 un crecimiento interanual de 6.0% en ingresos, 15.0% en flujo operativo y 23.3% en utilidad neta, reflejando una expansión de márgenes pese a la moderación en ventas.

Peso estable tras datos de balanza de pagos

En el mercado cambiario, el peso cerró en 17.17 unidades por dólar, con una apreciación marginal de 0.04%, tras fluctuar entre 17.13 y 17.22, según Monex. Para el overnight, se estima un rango entre 17.09 y 17.25.

El comportamiento del tipo de cambio estuvo influido por la debilidad del dólar —el índice DXY retrocedió 0.15%— y por una agenda económica local modesta, en la que destacó la balanza de pagos.

La cuenta corriente registró un superávit de 7,702 millones de dólares en el cuarto trimestre, menor al observado un año antes. En el acumulado de 2025, México presentó un déficit de 8,200 millones de dólares.

Wall Street sube previo a resultados de Nvidia

En Estados Unidos, los principales índices cerraron con ganancias: el Dow Jones avanzó 0.63%, el S&P 500 ganó 0.81% y el Nasdaq subió 1.26%, impulsado por el sector tecnológico.

Los inversionistas mantienen la expectativa sobre los resultados trimestrales de Nvidia, que podrían reforzar el impulso vinculado a la Inteligencia Artificial.

El tono positivo también se vio respaldado por declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que la inflación está descendiendo y que los ingresos muestran dinamismo, en un intento por reforzar la confianza sobre la economía estadounidense.