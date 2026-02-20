Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

El solitario desplome del bitcoin y otras criptomonedas

El bitcoin cae casi 50% desde su máximo, golpeado por exceso de apalancamiento y tasas altas. La menor liquidez y salidas de ETF profundizan el ajuste, pese a repunte de tecnológicas.
vie 20 febrero 2026 04:30 PM
Qué hay detrás del colapso del bitcoin y otras criptomonedas en 2026 y por qué es un desplome solitario
“Cuando la liquidez es incierta y el capital institucional prefiere mantenerse al margen, la correlación con el Nasdaq se debilita”, Paula Chaves, analista de HF Markets.
(MF3d/Getty Images)

El bitcoin atraviesa uno de sus ajustes más severos desde 2022. Los analistas señalan que el 'colapso' de las criptomonedas obedece una combinación de exceso de apalancamiento y un entorno de tasas altas por más tiempo que drenó liquidez y elevó la prima de riesgo para activos especulativos.

De acuerdo con un análisis de Fidelity International, el bitcoin pierde más de 25% en lo que va del año y la capitalización total del mercado cripto se redujo a alrededor de 2.3 billones de dólares. Los ETF al contado registran salidas netas cercanas a 1,600 millones de dólares en 2026, y una parte relevante de los inversionistas institucionales mantiene posiciones con pérdidas, ya que el precio actual se ubica por debajo de su costo promedio de compra.

Publicidad

Desapalancamiento acelerado, no capitulación

El interés abierto en futuros de bitcoin pasó de unos 61,000 millones de dólares a 49,000 millones en una semana, y desde el pico de octubre —cuando superó los 90,000 millones— el mercado ha eliminado más de 45% del apalancamiento acumulado. Las liquidaciones forzadas sumaron entre 3,000 y 4,000 millones de dólares en días recientes, según datos de MarketVector Indexes a inicios de febrero.

El apalancamiento implica operar con dinero prestado para amplificar ganancias potenciales, pero también multiplica las pérdidas cuando el mercado se mueve en contra. Y esta estrategia ha sido históricamente uno de los principales impulsores del bitcoin. Esto explica en parte el desplome de la criptomoneda de casi el 50% desde su pico a inicios de octubre de 2025.

No obstante, para Matthew Sigel, jefe de investigación de activos digitales en VanEck, el ajuste ha sido “ordenado”, porque el crédito se redujo al mismo tiempo que el precio, sin señales de una falla estructural en el mercado.

Sin embargo, lo que sí llamó la atención fue la velocidad, el 5 de febrero se registró una de las caídas diarias más rápidas en la historia del bitcoin, comparable con episodios de pánico anteriores. Aunque el retroceso ronda el 47% desde el máximo, no es el más profundo que ha vivido la criptomoneda. En otros ciclos ha perdido más de 80%. La diferencia ahora no es tanto la magnitud, sino lo rápido que ocurrió el ajuste, explicó el experto en una nota de análisis de la institución.

La Fed enfría el apetito por riesgo

Desde el punto de vista macroeconómico, las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos mostraron divisiones sobre el rumbo de las tasas. Algunos miembros contemplan recortes si la inflación cede; otros no descartan mantener o incluso subir tasas si las presiones persisten. La ausencia de una señal clara de relajación monetaria elevó la volatilidad y debilitó el apetito por activos de alta beta como bitcoin.

Paula Chaves, analista de HF Markets, explica que el rally previo estuvo impulsado por posiciones apalancadas que actuaban como “combustible” para rebotes rápidos. Hoy ese combustible no está presente. “Sin apalancamiento agresivo, los rebotes tienden a ser más graduales”, señala. Además, con tasas elevadas, aumenta el costo de oportunidad frente a activos que sí generan rendimiento.

La Reserva Federal mantiene un discurso sin ofrecer señales claras de recortes inmediatos. Ese equilibrio incómodo genera falta de claridad sobre la liquidez
Paula Chaves, analista de HF Markets

Publicidad

Empresas que acumularon bitcoin en balance también enfrentan presión si necesitan liquidez. Con volúmenes bajos y menor absorción de oferta, el precio queda vulnerable a nuevos episodios de venta.

¿Por qué el desplome solitario?

Aunque la tesis alcista —escasez, descentralización y adopción institucional— sigue vigente, grandes bancos mantienen cautela. JPMorgan Chase no recomienda bitcoin como parte del núcleo de un portafolio debido a que su volatilidad histórica (casi cuatro veces la de la renta variable global en la última década) y su comportamiento en periodos “risk-off” —cuando suele caer junto con las acciones— limitan su rol como diversificador.

En episodios de estrés, el oro ha mostrado mayor resiliencia. Bitcoin, en cambio, sigue siendo percibido como un activo sensible a las condiciones financieras globales.

Históricamente, las caídas y subidas del bitcoin seguían a recuperaciones de índices tecnológicos como el Nasdaq, pero eso no está pasando actualmente. Este desacople reciente con tecnológicas refleja un mercado cripto más institucionalizado y, por tanto, más expuesto al ciclo de liquidez.

En este sentido, Paula Chaves señala que “cuando la liquidez es incierta y el capital institucional prefiere mantenerse al margen, la correlación con el Nasdaq se debilita.”

Publicidad

Tags

Criptomonedas Bitcoin

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad