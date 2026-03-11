Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Actinver supera los 330,000 mdp en fondos de inversión

La industria de fondos de inversión en México alcanzó un récord de 5 billones de pesos en activos en febrero, con un crecimiento anual de 13.5%, equivalente al 14.2% del PIB, según datos de la AMIB.
mié 11 marzo 2026 11:06 AM
El ciclo de baja de tasas provocará diversificación de inversionistas
Los activos administrados por fondos de inversión en México superaron los cinco billones de pesos en febrero, mientras Actinver cerró 2025 con 330,900 millones de pesos bajo gestión en estos instrumentos. (iStock)

Los fondos de inversión se consolidan como uno de los principales motores de crecimiento de Actinver. Al cierre de 2025, los activos bajo gestión en fondos alcanzaron 330,900 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 21% frente a 2024, de acuerdo con el reporte financiero del cuarto trimestre enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El aumento equivale a más de 56,000 millones de pesos adicionales en captación durante el año, reflejando el dinamismo del negocio de gestión de activos en el país. Con este crecimiento, la firma se mantiene entre las principales operadoras de fondos de inversión en México, con una participación cercana al 7% del mercado.

Publicidad

El avance ocurre en un contexto de expansión general de la industria. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), los activos administrados por fondos de inversión en México alcanzaron en febrero un récord de cinco billones de pesos, con un crecimiento anual de 13.5% en los últimos 12 meses.

Este monto equivale a 14.2% del PIB, frente al 11.7% registrado en 2020, y representa 55% del valor total de los activos administrados por las Afores y cerca de 58% de los depósitos bancarios.

La expansión de estos instrumentos ha sido impulsada por las operadoras de fondos, bancos, casas de bolsa y distribuidoras especializadas, que han ampliado la oferta de productos de inversión para clientes individuales y patrimoniales.

Según la AMIB, el crecimiento del sector ha sido tres veces mayor al de los depósitos bancarios en el último año, reflejando un cambio gradual en la forma en que los ahorradores mexicanos canalizan su dinero.

En paralelo, Actinver reportó una utilidad neta de 1,877 millones de pesos en 2025, un incremento anual de 34%, impulsado por el crecimiento de sus distintas líneas de negocio, particularmente la administración de inversiones, el crédito y los servicios financieros.

De acuerdo con su director general, Luis Hernández Rangel, la institución mantendrá su enfoque en la transformación tecnológica, la evolución de su modelo bancario y la consolidación de su plataforma de inversión, con el objetivo de ampliar su base de clientes y fortalecer su oferta de productos financieros.

Publicidad

Tags

Fondos de inversión

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad