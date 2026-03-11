Actinver supera los 330,000 mdp en fondos de inversión

El avance ocurre en un contexto de expansión general de la industria. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), los activos administrados por fondos de inversión en México alcanzaron en febrero un récord de cinco billones de pesos, con un crecimiento anual de 13.5% en los últimos 12 meses.

Este monto equivale a 14.2% del PIB, frente al 11.7% registrado en 2020, y representa 55% del valor total de los activos administrados por las Afores y cerca de 58% de los depósitos bancarios.

La expansión de estos instrumentos ha sido impulsada por las operadoras de fondos, bancos, casas de bolsa y distribuidoras especializadas, que han ampliado la oferta de productos de inversión para clientes individuales y patrimoniales.

Según la AMIB, el crecimiento del sector ha sido tres veces mayor al de los depósitos bancarios en el último año, reflejando un cambio gradual en la forma en que los ahorradores mexicanos canalizan su dinero.

En paralelo, Actinver reportó una utilidad neta de 1,877 millones de pesos en 2025, un incremento anual de 34%, impulsado por el crecimiento de sus distintas líneas de negocio, particularmente la administración de inversiones, el crédito y los servicios financieros.

De acuerdo con su director general, Luis Hernández Rangel, la institución mantendrá su enfoque en la transformación tecnológica, la evolución de su modelo bancario y la consolidación de su plataforma de inversión, con el objetivo de ampliar su base de clientes y fortalecer su oferta de productos financieros.