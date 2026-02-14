Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

El nearshoring abre oportunidades de inversión en FIBRAs, aeropuertos y tecnología

Analistas identifican emisoras que podrían capitalizar la reconfiguración industrial de Norteamérica si la incertidumbre comercial se modera.
sáb 14 febrero 2026 07:00 AM
como invertir en acciones nearshoring
El auge del nearshoring empieza a reflejarse en emisoras industriales, logísticas y tecnológicas con exposición al norte del país. (CrailsheimStudio/Getty Images/iStockphoto)

La desglobalización dejó de ser una amenaza y ahora puede convertirse en una oportunidad bursátil y de inversión en general. En medio de aranceles más altos, tensiones geopolíticas y reconfiguración de cadenas de suministro, el proceso de nearshoring puede definir ganadores bursátiles, con México y el sur de Estados Unidos como piezas clave para inversionistas.

Según Macquarie Asset Management, se trata de un fenómeno de "desglobalización" que dará paso a un “renacimiento de la manufactura doméstica”. En este contexto, considera al proceso de relocalización como un motor que impulsará de manera asimétrica a clases de activos específicas, con México, el sudeste asiático y el sur de Estados Unidos como los grandes centros de gravedad de este nuevo orden industrial, según explica en el documento Unlocking alpha in disruptive times.

Publicidad

Desde una perspectiva macroeconómica, la ventaja competitiva de la región se consolida a través de la política comercial. Vanguard destaca que México posee una ventaja arancelaria relativa frente a otros competidores globales, lo que apuntala las exportaciones de manufactura pesada. Según sus analistas, los “costos laborales competitivos, la demografía favorable y la profunda integración en las cadenas de suministro de América del Norte” actúan como un baluarte que protege a estas industrias incluso en periodos de volatilidad externa.

Y para los portafolios que buscan estabilidad en mercados emergentes, México se presenta como un refugio defensivo. UBS Asset Management sostiene que el mercado mexicano ofrece características de protección únicas debido a sus altas tasas reales y la continuidad del proceso de relocalización, con el flujo de inversión extranjera directa buscando diversificarse lejos de las tensiones en Asia. La firma señala que el nearshoring ofrece “características defensivas dentro del universo de mercados emergentes”.

En el mercado bursátil, las acciones mexicanas se perfilan como las protagonistas de esta transición. Por ejemplo, Santander Asset Management anticipa un “potencial renacimiento del nearshoring” hacia 2026, lo que catalizará una aceleración en las ganancias corporativas.

Publicidad

Los analistas de la institución destacan que, tras años de flujos de salida, el mercado local ofrece hoy una combinación atractiva de valuaciones históricamente bajas y expectativas favorables sobre la renegociación del T-MEC, posicionando a la renta variable mexicana para superar a sus pares regionales.

Lee más

apertura bolsa mexicana de valores
Mercados

La BMV luce cara, pero telecomunicaciones y consumo aún ven potencial en 2026

Oportunidades en Fibras

El sector inmobiliario industrial es, quizás, el beneficiario más directo. Antonio Hernández, director de análisis en Actinver, identifica oportunidades en vehículos de inversión específicos.

“Vemos oportunidades para FIBRAs con exposición al Norte del país y zonas manufactureras como FIBRA Prologis, FIBRA Monterrey, Vesta y FIBRA NEXT”, señala el especialista.

Esta tesis coincide con la visión de Macquarie, que prevé una demanda sostenida de infraestructura logística moderna ante la necesidad de las empresas de traer la producción "a casa" para mitigar riesgos en la cadena de suministro.

Oportunidades en sectores especializados

Pero más allá de este tipo de soluciones logísticas y de infraestructura, también existen oportunidades de inversión en otros sectores, como la tecnología. Estrategias indexadas, como el ETF NRSH de Aztlan Equity Management, se enfocan en empresas que son “beneficiarias directas de la tendencia secular del nearshoring en América del Norte”.

En su selección de activos prioriza industrias de alta precisión y seguridad nacional, incluyendo a productores de semiconductores, ciberseguridad, defensa y materiales industriales, que son el núcleo de las nuevas instalaciones manufactureras en la región. El índice contempla 30 compañías de Norteamérica y ya acumula un rendimiento del 26.5% desde su lanzamiento.

Lee más

Empresas

Así puedes hacerte socio de Carlos Slim y convertirte en accionista de sus principales empresas

Publicidad

Oportunidades en movilidad

La conectividad y el flujo de personas también ofrecen una vía de entrada para los inversionistas bursátiles. El auge industrial en regiones específicas del norte y occidente de México está derramando beneficios hacia el sector transporte y servicios.

El especialista de Actinver señala que “aeropuertos ligados a estas regiones como OMA y GAP pueden verse beneficiados”, mientras que en el sector hospitalario, “FIBRA Inn podría ser la empresa con mayor beneficio” debido al incremento en los viajes de negocios asociados a la expansión de plantas industriales.

Oportunidades en minerales críticos

Por otro lado, recientemente, México y Estados Unidos acordaron coordinar el desarrollo y procesamiento de minerales críticos como litio, cobre y tierras raras para reducir la dependencia de Asia y fortalecer las cadenas industriales regionales.

Este impulso podría favorecer en México a Grupo México y Peñoles, por su exposición a cobre y metales industriales, y en Estados Unidos a productores como Freeport-McMoRan (cobre), Albemarle (litio) y MP Materials (tierras raras), insumos clave para semiconductores, baterías y defensa dentro del nearshoring.

Lee más

No todo es Groenlandia: los países que dominan las tierras raras en el mundo y por qué importan
Opinión

La carrera por los minerales críticos ya está en marcha

Tags

Fibras nearshoring

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad