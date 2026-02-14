Los analistas de la institución destacan que, tras años de flujos de salida, el mercado local ofrece hoy una combinación atractiva de valuaciones históricamente bajas y expectativas favorables sobre la renegociación del T-MEC, posicionando a la renta variable mexicana para superar a sus pares regionales.

Oportunidades en Fibras

El sector inmobiliario industrial es, quizás, el beneficiario más directo. Antonio Hernández, director de análisis en Actinver, identifica oportunidades en vehículos de inversión específicos.

“Vemos oportunidades para FIBRAs con exposición al Norte del país y zonas manufactureras como FIBRA Prologis, FIBRA Monterrey, Vesta y FIBRA NEXT”, señala el especialista.

Esta tesis coincide con la visión de Macquarie, que prevé una demanda sostenida de infraestructura logística moderna ante la necesidad de las empresas de traer la producción "a casa" para mitigar riesgos en la cadena de suministro.

Oportunidades en sectores especializados

Pero más allá de este tipo de soluciones logísticas y de infraestructura, también existen oportunidades de inversión en otros sectores, como la tecnología. Estrategias indexadas, como el ETF NRSH de Aztlan Equity Management, se enfocan en empresas que son “beneficiarias directas de la tendencia secular del nearshoring en América del Norte”.

En su selección de activos prioriza industrias de alta precisión y seguridad nacional, incluyendo a productores de semiconductores, ciberseguridad, defensa y materiales industriales, que son el núcleo de las nuevas instalaciones manufactureras en la región. El índice contempla 30 compañías de Norteamérica y ya acumula un rendimiento del 26.5% desde su lanzamiento.