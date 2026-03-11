Plan México quiere dar más créditos a pymes, pero tiene un gran reto: los negocios fuera del sistema bancario

Parte de estos financiamientos se canalizarán a través de programas del Plan México respaldados por garantías de la banca de desarrollo —principalmente Nafin— que cubren cerca de 70% del riesgo del crédito, lo que permite a los bancos prestar a empresas con menor historial financiero.

“El acceso a financiamiento formal permite enfrentar mejor los retos económicos”, señaló Abal Soneira, director de Pymes Santander México, durante una conferencia con medios, al explicar que los bancos buscan ampliar el crédito para empresas que hasta ahora no han tenido historial financiero.

Este mecanismo busca reducir uno de los principales obstáculos del financiamiento pyme, que es el riesgo percibido por los bancos al prestar a empresas pequeñas o recién formalizadas. Al cubrir una parte relevante del crédito, las garantías de la banca de desarrollo permiten ampliar el número de empresas que pueden acceder a financiamiento formal, explicó el ejecutivo.

La barrera del primer crédito

La falta de historial crediticio sigue siendo uno de los principales desafíos para las pequeñas empresas en México. Muchos emprendimientos operan durante años con recursos propios, préstamos familiares o financiamiento informal, lo que dificulta que los bancos evalúen su capacidad de pago.

Por ello, algunos programas impulsados por la banca comercial y la banca de desarrollo buscan precisamente facilitar el primer crédito empresarial, incluso mediante productos de bajo monto que permitan a las empresas comenzar a construir un historial financiero dentro del sistema bancario.

Este desafío es relevante en una economía donde las pequeñas y medianas empresas tienen un peso determinante. Las mipymes representan 99.8% de las empresas del país y generan alrededor de 71% del empleo, lo que las convierte en uno de los principales motores de la actividad económica, de acuerdo con datos del Inegi.

Capacitación para preparar a las empresas

La estrategia para ampliar el crédito pyme también incluye preparar a las empresas antes de que soliciten financiamiento. En 2025, Bancomext y Nacional Financiera capacitaron a más de 81,000 mipymes mediante 619 programas, enfocados en fortalecer la gestión empresarial, mejorar prácticas administrativas y facilitar su integración a cadenas de valor.

Entre los contenidos más demandados destacan programas relacionados con gobierno corporativo, comercio electrónico internacional, procesos de exportación y formalización empresarial, habilidades que buscan elevar la competitividad de los negocios y mejorar su acceso a financiamiento.

El esquema impulsado en el marco del Plan México busca coordinar esfuerzos entre la banca de desarrollo y el sistema financiero privado. Mientras instituciones como Nafin y Bancomext apoyan con capacitación y garantías para reducir el riesgo crediticio, los bancos comerciales canalizan los recursos hacia las empresas.

La apuesta es que esta combinación de garantías públicas, capacitación empresarial y digitalización de servicios financieros permita ampliar el acceso al crédito para pequeñas empresas que hasta ahora han estado fuera del sistema bancario.