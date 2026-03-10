El petróleo caro golpea la economía mundial por la guerra en Irán, pero hay quienes ganan con el precio alto

Rusia, el beneficiario inesperado del shock petrolero
La Rusia de Vladimir Putin es, por ahora, el único "ganador" de la guerra en Oriente Medio, debido, entre otras cosas, al fuerte aumento de los precios del petróleo, declaró el martes Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.
"Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia", declaró ante los embajadores de la UE, reunidos en Bruselas.
Con el aumento de los precios de los hidrocarburos, Moscú "obtiene nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania", advirtió, y pidió que no se relajara la presión sobre Rusia, más de cuatro años después de su invasión de la exrepública soviética, en febrero de 2022.
México, entre el beneficio petrolero y el riesgo inflacionario
México enfrenta una posición ambigua ante el repunte del crudo. Por un lado, precios más altos pueden mejorar los ingresos petroleros y dar cierto respiro fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex), que comercializa su crudo a valores más elevados. De acuerdo con Paula Chaves, analista de mercados financieros de GH Trading, el país podría beneficiarse en el corto plazo porque “vende su crudo a mejores precios”, mientras su producción —incluyendo asociaciones— se mantiene alrededor de 1.65 millones de barriles diarios y el gobierno ha priorizado destinar más petróleo a las refinerías nacionales.
Sin embargo, el efecto de beneficios puede diluirse debido a los estímulos fiscales, ya que, al subir los precios de las gasolinas , debe cobrar efectivamente el IEPS.
El IMCO advierte que si el petróleo se mantiene elevado, el gobierno suele aplicar estímulos al IEPS para contener el precio de las gasolinas, lo que reduce la ganancia fiscal . Ese efecto ya se observó en 2022, los estímulos a combustibles costaron 395,400 millones de pesos y prácticamente anularon los ingresos petroleros adicionales de ese año.
En un escenario donde el petróleo promedie 90 dólares por barril en 2026, los ingresos petroleros adicionales podrían alcanzar unos 406,000 millones de pesos, aunque ese monto podría diluirse si se reactivan subsidios para frenar la inflación energética.
¿Qué pronostican los inversionistas?
Los gestores de patrimonio coinciden en que la duración del cierre de Ormuz es el factor clave. UBS y RBC creen que la crisis tiene incentivos para ser corta, debido a la degradación del aparato militar iraní y el interés de Estados Unidos por evitar un largo periodo de precios altos podrían llevar a una desescalada en semanas o pocos meses. .
UBS subraya que los picos de precios suelen ser transitorios; en su escenario base el Brent promediará 72 dólares en 2026, aunque no descarta repuntes por encima de 90 dólares si hay nuevos ataques. Su análisis diario reconoce que en el escenario actual apenas dos o tres buques cruzan el estrecho, lo que obliga al mercado a subir hasta que la demanda caiga.
Goldman Sachs es menos optimista y ve una probabilidad real de que el barril rebase los 100 dólares en días y escale a 150 si no hay soluciones reales. Considera que la crisis actual es mucho más severa que el choque ruso de 2022; y que, de prolongarse, podría desencadenar una crisis alimentaria al interrumpir el 30% de las exportaciones de fertilizantes que también pasan por Ormuz.
JP Morgan, por su parte, advierte que necesitaríamos una salida diplomática “definitiva” para evitar un escenario de corrección bursátil y que el precedente de Ucrania muestra que la normalización de los precios podría tardar meses.
Con información de AFP