El petróleo caro golpea la economía mundial por la guerra en Irán, pero hay quienes ganan con el precio alto

La mayoría de los analistas interpreta el choque como temporal, pero Goldman Sachs advirtió que el bloqueo redujo los flujos del estrecho al 10% de lo normal y que el impacto es 17 veces mayor que el choque de oferta ruso de 2022.

En este contexto, los ganadores son los países productores, pero no todos, sino aquellos que están alejados del conflicto. Canadá, Noruega y Rusia exportan desde puertos seguros y se benefician de la prima de riesgo; sus monedas y balanzas externas mejoran.

Por otro lado, Estados Unidos, ahora tercer exportador mundial gracias al fracking, se podría convertir en un proveedor alternativo de Europa y Asia. Sus compañías de petróleo de esquisto registran alzas en sus cotizaciones, porque la infraestructura estadounidense está fuera del alcance de drones y misiles.

Al contrario, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí también obtienen ingresos extraordinarios, aunque la clausura de Ormuz recorta su capacidad exportadora, de acuerdo con los analistas de mercados energéticos.

En cambio, los grandes importadores asiáticos y europeos son los más damnificados. China, que importa casi una cuarta parte del petróleo mundial y produce solo 4.3 millones de barriles diarios, se enfrenta a un aumento de costos y potenciales cortes de suministro. India, Japón y Corea del Sur dependen en más de 60% de crudo que pasa por Ormuz.

En Europa, países como Alemania, Países Bajos, Francia e Italia —grandes consumidores y refinadores— observan cómo se encarece su energía. La crisis también golpea a emergentes con reservas limitadas, como Argentina y Turquía, porque la subida del crudo deteriora sus cuentas externas y eleva la inflación.

Incluso dentro de Medio Oriente hay perdedores. Arabia Saudí, Irak y Kuwait, primeros y sexto exportadores mundiales, no pueden sacar todo su petróleo y podrían ver saturadas sus instalaciones de almacenamiento. Las amenazas iraníes —que incluyen minar el estrecho e “incendiar” cualquier buque que lo atraviese”— paralizan a las navieras; más de 20 millones de barriles diarios quedan fuera del mercado.

Por cada día que pasa, advierte JP Morgan, las presiones se vuelven exponencialmente mayores y mientras más dura el conflicto más se acerca el punto en que el barril superará los 120 dólares por barril.