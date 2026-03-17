El rebote de las bolsas ignora la creciente presión energética en Medio Oriente

"Los mercados siguen su repunte, incluso mientras los ataques se intensifican”, señaló José Torres, de Interactive Brokers. Sin embargo, analistas advierten que el movimiento podría ser técnico y frágil ante la incertidumbre global.

En México, la Bolsa Mexicana de Valores replicó el optimismo externo. El S&P/BMV IPC cerró en 66,196.92 puntos, con un avance de 0.83%. En el mercado cambiario, el peso mostró estabilidad y cotizó en 17.66 unidades por dólar, prácticamente sin cambios frente a la sesión previa.

Petróleo en máximos presiona el escenario económico

El principal foco de riesgo sigue siendo el mercado energético. El precio del Brent subió 3.20% a 103.42 dólares por barril, mientras que el WTI avanzó 2.90% a 96.21 dólares, impulsados por ataques a infraestructura petrolera y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde pasa cerca de 20% del crudo mundial.

“El mercado petrolero sigue influido por las perturbaciones en el suministro y nuevos ataques”, explicó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. Los recientes incidentes, como el ataque con drones en Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, han elevado el riesgo de disrupciones prolongadas.

La mezcla mexicana se ubicó en 93.04 dólares por barril, según el último dato disponible al 13 de marzo, reflejando también el fuerte repunte en los precios internacionales del crudo.

Este contexto ya comienza a modificar las expectativas económicas. Antes del conflicto, los inversionistas anticipaban recortes de tasas en Estados Unidos hacia mediados de año; ahora, esas apuestas se han desplazado hacia octubre, ante el riesgo de una inflación más persistente derivada del encarecimiento energético.

Fed, el punto de inflexión

Los mercados operan con cautela a la espera del anuncio de la Fed, que previsiblemente mantendrá su tasa de referencia en el rango de 3.50% a 3.75%. Más allá de la decisión, la atención estará en el mensaje del banco central sobre los riesgos inflacionarios derivados del conflicto.

“La Fed deberá abordar el impacto de la guerra y el alza del petróleo en la inflación”, advirtió Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

En este entorno, los inversionistas se mantienen reacios a tomar posiciones agresivas, a la espera de mayor claridad sobre la trayectoria de tasas y la evolución del conflicto. Por ahora, el mercado logra sostenerse, pero lo hace sobre una base cada vez más sensible al precio del petróleo.

Con información de AFP