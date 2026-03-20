Bolsa Mexicana de Valores cae más de 10% desde el inicio de la guerra en Irán

"La depreciación del peso es a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.33% de acuerdo con el índice ponderado. Lo anterior se debe a que persiste la aversión al riesgo por la guerra, pues Irán continuó sus ataques en contra de varios países vecinos", señaló Banco Base.

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el viernes, preocupada por los altos precios del petróleo derivados de la guerra en Oriente Medio, que genera inquietud por una posible aceleración de la inflación global. En las primeras horas de la sesión, el Dow Jones bajaba un 0.25%, el Nasdaq un 0.49% y el índice ampliado S&P 500 un 0.26%. En Asia, el Nikkei 225 cerró con una caída de 3.38%, mientras el Hang Seng de Hong Kong cayó 0.88%.

Los precios del petróleo se moderan

El precio del petróleo retrocedió más de un 2% este viernes en las operaciones matutinas asiáticas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que Irán estaba a punto de quedar "diezmado" y que la guerra terminará "más rápido" de lo imaginado.

El barril de Brent de mar del Norte, referencia internacional, retrocedía un 2.55% hasta 105.88 dólares. El día anterior había avanzado hasta cerca de los 120 dólares, antes de moderar su subida.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), cedió también este viernes: un 2.46% hasta los 93.20 dólares.

"Las declaraciones de Netanyahu han tranquilizado a los mercados", escribió en una nota Stephen Innes, analista de SPI Asset Management. Irán está "siendo diezmado" e Israel "está ganando la guerra", afirmó el primer ministro israelí el jueves en una rueda de prensa. "Esta guerra terminará mucho más rápido de lo que la gente imagina", zanjó, aunque sin precisar plazos.

Con información de AFP