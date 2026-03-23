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Mercados reaccionan a Trump: petróleo cae y bolsas repuntan con dudas

El petróleo se desploma y las Bolsas avanzan tras comentarios de Trump sobre Irán, aunque el optimismo se enfría por desmentidos desde Teherán y la incertidumbre geopolítica.
lun 23 marzo 2026 11:00 AM
wall street se dispara
En Wall Street, los tres principales índices empezaron con subidas superiores al 1%. El Dow Jones cotiza en un nivel de 46,236.15 y un alza de 1.45%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registran un incremento de 1.24% y 1.12%, respectivamente. (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images)

Los precios del petróleo cayeron y las Bolsas subieron al inicio de las operaciones de este lunes en reacción a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que pospuso la ofensiva contra las centrales eléctricas iraníes. En un giro inesperado, Trump anunció el lunes que Estados Unidos e Irán tuvieron "conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total" de las hostilidades y precisó que "continuarán a lo largo de la semana".

Sin embargo, el repunte de las Bolsas se atenuó después de que los medios iraníes desmintieran las conversaciones entre Teherán y Washington.

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En Wall Street, los tres principales índices empezaron con subidas superiores al 1%. El Dow Jones cotiza en un nivel de 46,236.15 y un alza de 1.45%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registran un incremento de 1.24% y 1.12%, respectivamente. En México, las Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) tuvieron una apertura con un incremento marginal de 0.08% y 0.32%, respectivamente. El tipo de cambio cotiza en 17.79 pesos por dólar.

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Las Bolsas europeas aprovecharon la caída para tomar impulso. Hacia las 13:30 GMT, París subía 1.1%, Fráncfort, 1.6%, Londres, 0.2% y Madrid, 1.7%. Los mercados de acciones estaban preocupados por el ultimátum de Trump, que exigía a Irán la apertura del Estrecho de Ormuz, a más tardar el lunes por la noche.

Trump también afirmó en su red Truth Social haber ordenado aplazar "cinco días" cualquier ataque a centrales eléctricas o infraestructuras energéticas en Irán, con el que había amenazado. Sin embargo, la prensa estatal iraní desmintió tales contactos. "Tenemos que esperar a que se aclare la situación", declaró a AFP Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS, mientras los precios del gas en Europa bajaban un 4%.

A las 10:30 horas, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía 8.4% a 90.23 dólares y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 8.46% a 97.4 dólares.

Los precios de la energía se dispararon desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que provocaron un bloqueo casi total del Estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

Teherán respondió que cerraría completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumplía su amenaza. También amenazó con atacar infraestructuras críticas de Oriente Medio.

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A pesar de que en medios Donald Trump dijo repetidamente que la capacidad militar de Irán ha sido destruida y que la guerra podría concluir pronto, circuló en medios que el gobierno de Estados Unidos está realizando preparaciones para desplegar fuerzas armadas por tierra en Irán. De materializarse, la guerra podría extenderse por varios meses y no hay certeza de que esto permita la normalización del flujo petrolero en la región de Oriente Medio. Al cierre de la semana, Trump mencionó que no desea un alto al fuego con Irán.

"Es increíblemente difícil operar en estos mercados cuando Trump osciló entre una escalada masiva y declarar la paz o la victoria (...) pero, por ahora, el mercado se mostró optimista al ver que no entramos en una nueva fase de peligro", declaró Neil Wilson, de la firma de inversiones Saxo UK.

Con información de AFP

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