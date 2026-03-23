Mercados reaccionan a Trump: petróleo cae y bolsas repuntan con dudas

En Wall Street, los tres principales índices empezaron con subidas superiores al 1%. El Dow Jones cotiza en un nivel de 46,236.15 y un alza de 1.45%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registran un incremento de 1.24% y 1.12%, respectivamente. En México, las Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) tuvieron una apertura con un incremento marginal de 0.08% y 0.32%, respectivamente. El tipo de cambio cotiza en 17.79 pesos por dólar.

Las Bolsas europeas aprovecharon la caída para tomar impulso. Hacia las 13:30 GMT, París subía 1.1%, Fráncfort, 1.6%, Londres, 0.2% y Madrid, 1.7%. Los mercados de acciones estaban preocupados por el ultimátum de Trump, que exigía a Irán la apertura del Estrecho de Ormuz, a más tardar el lunes por la noche.

Trump también afirmó en su red Truth Social haber ordenado aplazar "cinco días" cualquier ataque a centrales eléctricas o infraestructuras energéticas en Irán, con el que había amenazado. Sin embargo, la prensa estatal iraní desmintió tales contactos. "Tenemos que esperar a que se aclare la situación", declaró a AFP Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS, mientras los precios del gas en Europa bajaban un 4%.

A las 10:30 horas, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía 8.4% a 90.23 dólares y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 8.46% a 97.4 dólares.

Los precios de la energía se dispararon desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que provocaron un bloqueo casi total del Estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

Teherán respondió que cerraría completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumplía su amenaza. También amenazó con atacar infraestructuras críticas de Oriente Medio.