Wall Street cierra con cautela ante despliegue militar de EU en Irán

Angelo Kourkafas, analista financiero de la consultora Edward Jones, dijo que las acciones de pequeña y mediana capitalización tuvieron un mejor desempeño y cerraron al alza en el día, mientras que la tecnología, particularmente el software, se rezagó en medio de renovadas preocupaciones sobre la disrupción impulsada por la IA.

“Las acciones estadounidenses cerraron con resultados mixtos, con las pequeñas capitalizaciones liderando y la amplitud del mercado favoreciendo a las alzas sobre las bajistas, pero la debilidad en el sector tecnológico (Mag 7 y software) lastró fuertemente al S&P 500 y al Nasdaq en otra jornada dominada por las noticias provenientes de Oriente Medio”, indicó un análisis de Investrade.

En México, la tendencia fue a la inversa, pues el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó en un nivel de 65,775.14 con un alza de 2.18%. En la misma línea, el FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) creció 2.22% para quedar en un nivel de 1,310.99 puntos en la jornada de este martes.

Por otro lado, en el mercado de materias primas, la posibilidad de un cese al fuego en la guerra en Medio Oriente recortó las alzas de los precios de los energéticos. El petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 88.35 dólares por barril, con un avance de 0.25%. Esto luego de que ayer el precio cayera un 10.28%, tocando un mínimo de 84.37 dólares por barril, nivel no visto desde el 11 de marzo. El WTI acumula un avance de 32.08% con respecto al 27 de febrero.

La cotización del Brent terminó la sesión cotizando en 99.54 dólares por barril, con un retroceso de 0.40%, luego de perder 10.92% el día de ayer. El Brent muestra un avance de 36.60% desde que empezó la guerra. Por su parte, la mezcla mexicana cerró en un nivel de 91.84 dólares por barril , un alza de 4.5% respecto al cierre del lunes.

“Donald Trump reiteró durante un evento en la Casa Blanca que están en negociaciones con Irán, agregando que ellos acordaron no desarrollar nunca un arma nuclear. Trump también mencionó que los líderes actuales de Irán ofrecieron un regalo, lo que considera una señal de buena disposición. Trump no mencionó el regalo, pero dijo que está asociado al flujo de energía a través del Estrecho de Ormuz”, destacaron analistas de Banco Base.