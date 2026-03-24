Petróleo mexicano supera los 90 dólares: reactiva estímulos a gasolinas y diluye ingresos

Un mayor precio de la Mezcla Mexicana implica mayores ganancias para Pemex y para el Estado. Ambos se benefician de una renta petrolera más elevada. Sin embargo, la política energética de reducir al mínimo las exportaciones del hidrocarburo para dejarlo en territorio nacional implicará menor oportunidad de ingresos petroleros.

Para este año, la estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecieron un precio promedio de la Mezcla de 54.9 dólares por barril, una subestimación que la dependencia suele hacer para planear el gasto público con el menor nivel de ingresos petroleros.

Sin embargo, aunque los ingresos por la venta de petróleo al extranjero pueden ser superiores a los estimados por un mayor precio; la realidad es que México cada vez exporta menos petróleo.

Menos volumen, menos recursos

Cifras de Pemex muestran que en enero de este año, las exportaciones alcanzaron los 294,453 barriles por día, cuando en el mismo periodo del 2025, todavía se enviaban al extranjero 531,845 barriles diarios, e incluso en enero del 2024 la cifra superaba los 950,000 barriles.

Si se observan los valores, en enero del 2026 se obtuvo un ingreso petrolero por 493 millones de dólares, pero en el mismo mes del año pasado la cifra se elevaba a 1,092 millones de dólares.