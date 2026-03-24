Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Petróleo mexicano supera los 90 dólares: reactiva estímulos a gasolinas y diluye ingresos

El repunte del crudo eleva los ingresos petroleros del país, pero obliga al gobierno a subsidiar combustibles para contener la inflación, reduciendo el beneficio fiscal.
mar 24 marzo 2026 04:21 PM
Petróleo mexicano supera los 90 dls, pero activa estímulos a los combustibles
El viernes la Mezcla Mexicana de Exportación cerró en 99.21 dólares por barril. (Foto: Diego Alvarez Esquivel)

El petróleo mexicano y los ingresos de Pemex obtienen un beneficio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La denominada Mezcla Mexicana de Exportación (MME) ha elevado su precio a más de 90 dólares por barril.

El 28 de febrero, cuando arrancó el ataque en Medio Oriente, el petróleo crudo que México vende al extranjero cotizaba los 63.46 dólares por barril, pero para el martes 24 de marzo, el precio alcanzó los 91.84 dólares, lo que representa un incremento del 44.7 o de 28.38 dólares por cada barril comercializado.

Publicidad

Un mayor precio de la Mezcla Mexicana implica mayores ganancias para Pemex y para el Estado. Ambos se benefician de una renta petrolera más elevada. Sin embargo, la política energética de reducir al mínimo las exportaciones del hidrocarburo para dejarlo en territorio nacional implicará menor oportunidad de ingresos petroleros.

Para este año, la estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecieron un precio promedio de la Mezcla de 54.9 dólares por barril, una subestimación que la dependencia suele hacer para planear el gasto público con el menor nivel de ingresos petroleros.

Sin embargo, aunque los ingresos por la venta de petróleo al extranjero pueden ser superiores a los estimados por un mayor precio; la realidad es que México cada vez exporta menos petróleo.

Menos volumen, menos recursos

Cifras de Pemex muestran que en enero de este año, las exportaciones alcanzaron los 294,453 barriles por día, cuando en el mismo periodo del 2025, todavía se enviaban al extranjero 531,845 barriles diarios, e incluso en enero del 2024 la cifra superaba los 950,000 barriles.

Si se observan los valores, en enero del 2026 se obtuvo un ingreso petrolero por 493 millones de dólares, pero en el mismo mes del año pasado la cifra se elevaba a 1,092 millones de dólares.

Publicidad

Jorge Cano, coordinador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que en 2014 se realizaron modificaciones al IEPS para colocarlo como un mecanismo de estabilización. Esto significa que cuando el precio del petróleo fuera muy alto, se dejaría de cobrar parte o la totalidad del impuesto a las gasolinas y diésel a fin de evitar el aumento al costo de los combustibles, pero se tendría un excedente en las ventas de petróleo, ayudando a no tener pérdidas en las finanzas públicas.

En el caso contrario, con un precio bajo del petróleo, el gobierno cobraría la totalidad del IEPS a los combustibles, lo que a su vez compensaría las pérdidas de los ingresos petroleros.

“Pero lo que hemos visto desde 2015 hasta 2025 es que el mecanismo no ha funcionado y se han tenido pérdidas, a excepción de 2018 cuando sí hubo un resultado neto positivo derivado de ese mecanismo de estabilización”, expuso el especialista en entrevista.

“A pesar de que tengamos una mezcla mexicana de exportación elevada, los ingresos petroleros que nosotros estimamos a partir de las sensibilidades que publica la Secretaría de Hacienda, serían de 1.3 billones de pesos; pero si lo comparamos con épocas pasadas, como 2012, se ha llegado a los 2.4 billones de pesos”, añadió.

Publicidad

El IEPS

El pasado viernes, Hacienda activo estímulos al IEPS para las gasolinas y el diésel, a fin de hacer frente a los incrementos que están impactando a los consumidores finales, es decir, todos aquellos que van a cargar a la estación de servicio.

En el caso de la gasolina regular, aunque está topada a 24 pesos por litro, como resultado del pacto gasolinero, se le aplicó un estímulo 24%, el equivalente a 1.61 pesos por litro que el gobierno deja de recaudar de impuestos.

Para la premium se otorgó un estímulo de 7.4% o el equivalente a 0.42 pesos por litro.

Mientras que para el diésel es su segunda semana con estímulo fiscal, que actualmente es de 61.8%, lo que representa 4.55 pesos menos que se cobran al consumidor final por cada litro que adquiere.

En México Evalúa se realizó un análisis entre la renta petrolera y los estímulos al IEPS, donde en el escenario negativo se contempla incluso una reducción en la producción petrolera.

El precio del petróleo se mantiene alto por un periodo prolongado, alrededor de 95 dólares por barril y podría traducirse en mayores ingresos, pero se verá mermado por una plataforma de producción que sigue a la baja y la necesidad de activar mayores estímulos fiscales a los combustibles, lo que dejaría un saldo negativo de 529,000 millones de pesos.

En un escenario medio, se estima que la balanza entre la renta petrolera y las pérdidas del IEPS sean negativa hasta por 359,000 millones de pesos.

Finalmente, Cano señaló la importancia de que Hacienda exponga abiertamente los costos de la decisión de topar el precio de la gasolina regular y de activar estímulos fiscales, así como las medidas que pudieran tomarse en caso de presentar pérdidas netas para las arcas públicas, que deberán sostener el presupuesto de egresos del próximo año.

Tags

Gasolina IEPS Petróleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad