Petróleo mexicano supera los 90 dólares: reactiva estímulos a gasolinas y diluye ingresos

El IEPS
El pasado viernes, Hacienda activo estímulos al IEPS para las gasolinas y el diésel, a fin de hacer frente a los incrementos que están impactando a los consumidores finales, es decir, todos aquellos que van a cargar a la estación de servicio.
En el caso de la gasolina regular, aunque está topada a 24 pesos por litro, como resultado del pacto gasolinero, se le aplicó un estímulo 24%, el equivalente a 1.61 pesos por litro que el gobierno deja de recaudar de impuestos.
Para la premium se otorgó un estímulo de 7.4% o el equivalente a 0.42 pesos por litro.
Mientras que para el diésel es su segunda semana con estímulo fiscal, que actualmente es de 61.8%, lo que representa 4.55 pesos menos que se cobran al consumidor final por cada litro que adquiere.
En México Evalúa se realizó un análisis entre la renta petrolera y los estímulos al IEPS, donde en el escenario negativo se contempla incluso una reducción en la producción petrolera.
El precio del petróleo se mantiene alto por un periodo prolongado, alrededor de 95 dólares por barril y podría traducirse en mayores ingresos, pero se verá mermado por una plataforma de producción que sigue a la baja y la necesidad de activar mayores estímulos fiscales a los combustibles, lo que dejaría un saldo negativo de 529,000 millones de pesos.
En un escenario medio, se estima que la balanza entre la renta petrolera y las pérdidas del IEPS sean negativa hasta por 359,000 millones de pesos.
Finalmente, Cano señaló la importancia de que Hacienda exponga abiertamente los costos de la decisión de topar el precio de la gasolina regular y de activar estímulos fiscales, así como las medidas que pudieran tomarse en caso de presentar pérdidas netas para las arcas públicas, que deberán sostener el presupuesto de egresos del próximo año.