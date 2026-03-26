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Bolsas abren a la baja ante estancamiento de negociaciones entre EU e Irán

El petróleo volvió a rebasar los 100 dólares por barril y la OCDE advirtió de un repunte en la inflación y un freno al crecimiento por el conflicto en Medio Oriente.
jue 26 marzo 2026 09:07 AM
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Esta imagen, distribuida por la Agencia Espacial Europea (ESA) y capturada por el satélite Copernicus Sentinel-2, muestra columnas de humo elevándose en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kuwait el 25 de marzo de 2026. Drones impactaron un tanque de combustible y provocaron un incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, según informó la autoridad de aviación civil el 25 de marzo, mientras Irán continúa sus ataques en la guerra regional que ya dura casi cuatro semanas. (Foto de la Agencia Espacial Europea / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO - CRÉDITO OBLIGATORIO "AFP PHOTO / ESA - DATOS DE COPERNICUS SENTINEL 2026" - DISTRIBUCIÓN - PROHIBIDO SU USO EN CAMPAÑAS DE MARKETING O PUBLICIDAD - DISTRIBUIDO COMO SERVICIO A LOS CLIENTES (-/AFP)

La apertura de mercados arranca con cautela y sesgo negativo. El principal índice accionario de México, el S&P/BMV IPC, cae 0.97% a 67,528 puntos, reflejando el deterioro del apetito por riesgo global ante el repunte del petróleo y la falta de avances diplomáticos en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En Estados Unidos, la apertura también fue negativa. El Dow Jones Industrial Average retrocede 0.49%, mientras el Nasdaq Composite pierde 1.14% y el S&P 500 cede 0.80%, en una jornada marcada por la volatilidad energética y la incertidumbre geopolítica.

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En el mercado cambiario, el peso mexicano cotiza entre 17.76 y 17.86 unidades por dólar en operaciones overnight, ubicándose entre las divisas emergentes con mayores pérdidas. De acuerdo con análisis de Monex, el sesgo es alcista para el dólar, impulsado por la demanda de activos refugio ante la escalada del conflicto y las amenazas de Donald Trump hacia Irán.

El fortalecimiento del dólar se confirma en el índice DXY, que alcanza máximos de tres días cerca de 99.93 puntos. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben en toda la curva, reflejando expectativas de mayor inflación global ante el encarecimiento energético.

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Los precios del crudo, particularmente el Brent crude, vuelven a superar los 100 dólares por barril ante la falta de avances en las negociaciones de paz y el recrudecimiento de las tensiones militares. Ataques recientes en la región, amenazas sobre rutas clave como el estrecho de Ormuz y la posibilidad de extender el conflicto a otros puntos estratégicos mantienen en vilo a los inversionistas.

Este entorno empieza a contaminar las perspectivas macroeconómicas, la OCDE advirtió que el conflicto podría elevar la inflación en Estados Unidos hasta 4.2% este año, impulsada por el shock energético, y frenar el crecimiento global si la crisis se prolonga.

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En Europa, el euro se mantiene presionado por el alto costo de la energía y un deterioro en la confianza del consumidor, mientras que en el G10 predominan las pérdidas cambiarias, con excepciones puntuales como la corona noruega tras decisiones de política monetaria.

La atención del mercado también se centra en México, donde los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de Banco de México. Más allá del movimiento en tasas, el foco estará en el tono del comunicado y en las proyecciones de inflación, en un entorno donde el choque externo —energía y tipo de cambio— vuelve a ganar peso.

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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Tipo de cambio

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