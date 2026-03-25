Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Cuáles son los países más dependientes del petróleo y el gas de Medio Oriente

La mayor parte de las importaciones de gas y petróleo de Asia provienen de los países afectados por la guerra de Medio Oriente.
mié 25 marzo 2026 03:49 PM
Un cartel en una gasolinera muestra el precio de la gasolina regular a 182 yenes por litro en Tokio el 18 de marzo de 2026. Los precios del petróleo se hundieron el 18 de marzo después de que Irak dijera que había reanudado las exportaciones a través de Turquía, evitando el estrecho de Ormuz efectivamente cerrado, mientras que las acciones aumentaron tras otro avance liderado por la tecnología en Wall Street.
Los países en Asia comienan a tomar medidas ante el alza de los precios de los combustibles. (FOTO: KAZUHIRO NOGI/AFP)

Casi un mes después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que desataron una guerra en Medio Oriente, los mercados energéticos aún siguen agitados. Asia Oriente es la región más afectada por el cese de envío de hidrocarburos desde los países del Golfo, objetivo de las represalias iraníes.

Gran parte de Asia está expuesta a la crisis energética desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Estos son los países que han recibido el mayor impacto por el cierre del estrecho de Ormuz.

Publicidad

¿Cuáles son los países más afectados por la crisis energética?

En 2024, casi 21 millones de barriles de petróleo al día cruzaron el Estrecho de Ormuz, el estrecho pasaje que conecta el Golfo Pérsico con el mundo. Más de 80% de este suministro va a Asia, de acuerdo con la Administración de Información de Energía estadounidense.

China ha sido durante mucho tiempo el mayor comprador de petróleo y gas de las naciones del Golfo Persa. Y con más de un tercio de su suministro total procedente de la región, la interrupción es significativa para Beijing. Pero otros países dependen casi por completo de la región para sus necesidades energéticas.

Gráfica de los principales compradores de petróleo de los países del Golfo

La economía de India, otro de los principales compradores de los combustibles del Golfo, depende de Oriente Medio para aproximadamente el 40% de las importaciones de petróleo del país y el 80% de su gas, una escasez de gas para cocinar está apretando a los hogares.

Pakistán también sufre de una gran dependencia de los hidrocarburos de esta región, pues el 100% de sus importaciones de petróleo y un 92% de las de gas natural provienen de estos países.

Sri Lanka, por su parte, también trae del Golfo más del 95% del gas que importa.

La Agencia Internacional de Energía indica que alrededor de 2,300 millones de personas en Asia utilizan gas natural para cocinar, y la interrupción de las cadenas de suministro pone en riesgo su seguridad alimentaria y salud.

Qatar, que es el principal proveedor de gas natural para esta región, anunció la semana pasada la reducción de 17% de su capacidad exportadora por los ataques iraníes contra Ras Laffan, el principal puerto de exportación de este producto.

La falta de capacidad de almacenamiento de gas deja a la mayoría de los países asiáticos vulnerables a los aumentos de precio, según el Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Publicidad

Japón es otro país afectado, pero su dependencia al gas del Golfo es menor, pues solo el 13.1% de sus importaciones de este combustible provienen de Medio Oriente. Sin embargo, casi todo el petróleo crudo que importa tiene origen en los países afectados por el conflicto.

Gráfica de importaciones de energéticos del Golfo en Asia

¿Qué medidas toman los países de Asia?

Varios países asiáticos han comenzado a tomar medidas de ahorro de combustible ante la emergencia.

El martes, Filipinas se convirtió en el primer país en declarar el estado de emergencia energética nacional.

En Corea del Sur, las autoridades recomendaron a los ciudadanos que se duchen menos tiempo y carguen sus teléfonos durante el día para ahorrar electricidad.

Japón comenzará esta semana la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de su historia y le comunicó a su población que no era necesario acaparar papel higiénico ante el creciente pánico por la posible escasez de productos de consumo.

El aumento del precio del combustible ha llevado a las aerolíneas de Asia, incluidas las de Vietnam, Filipinas, Australia y el Pacífico, a suspender o reducir sus vuelos.

¿Qué alternativas tienen los países asiáticos?

La vulnerabilidad de Asia se debe en parte a su dependencia del gas natural, promovido como "combustible de transición", una opción menos contaminante que el carbón mientras los países avanzan hacia la energía renovable.

"La crisis actual del petróleo y el gas en Irán demuestra la importancia de tener fuentes energéticas que no estén expuestas al mercado mundial de los productos básicos, como el carbón", comentó Amy Kong, investigadora de Zero Carbon Analytics.

"Países como Vietnam, que han aumentado rápidamente su generación de energía solar, tienen una protección más robusta contra el aumento de precios de la energía importada", agregó.

Publicidad

Además, la inversión inicial de una planta a gas es menor que la de las plantas renovables.

Pero las renovables son más baratas a largo plazo, y la actual crisis evidencia sus beneficios en términos de suministro estable, dijo Putra Adhiguna, director del centro de estudios Energy Shift Institute, a la agencia AFP.

Según el experto, esto podría llevar a los gobiernos a reenfocar su atención en los beneficios de las renovables.

"Creo que ya estamos viendo algo de eso en los países del sudeste asiático", indicó. También recordó que se ha discutido la dificultad de cubrir la inversión necesaria para las fuentes renovables, "pero eso será superado por la seguridad en el suministro".

Tags

Regiones de Asia Petróleo Gas natural Medio Oriente

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad