Japón es otro país afectado, pero su dependencia al gas del Golfo es menor, pues solo el 13.1% de sus importaciones de este combustible provienen de Medio Oriente. Sin embargo, casi todo el petróleo crudo que importa tiene origen en los países afectados por el conflicto.
¿Qué medidas toman los países de Asia?
Varios países asiáticos han comenzado a tomar medidas de ahorro de combustible ante la emergencia.
El martes, Filipinas se convirtió en el primer país en declarar el estado de emergencia energética nacional.
En Corea del Sur, las autoridades recomendaron a los ciudadanos que se duchen menos tiempo y carguen sus teléfonos durante el día para ahorrar electricidad.
Japón comenzará esta semana la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de su historia y le comunicó a su población que no era necesario acaparar papel higiénico ante el creciente pánico por la posible escasez de productos de consumo.
El aumento del precio del combustible ha llevado a las aerolíneas de Asia, incluidas las de Vietnam, Filipinas, Australia y el Pacífico, a suspender o reducir sus vuelos.
¿Qué alternativas tienen los países asiáticos?
La vulnerabilidad de Asia se debe en parte a su dependencia del gas natural, promovido como "combustible de transición", una opción menos contaminante que el carbón mientras los países avanzan hacia la energía renovable.
"La crisis actual del petróleo y el gas en Irán demuestra la importancia de tener fuentes energéticas que no estén expuestas al mercado mundial de los productos básicos, como el carbón", comentó Amy Kong, investigadora de Zero Carbon Analytics.
"Países como Vietnam, que han aumentado rápidamente su generación de energía solar, tienen una protección más robusta contra el aumento de precios de la energía importada", agregó.