¿Cuáles son los países más afectados por la crisis energética?

En 2024, casi 21 millones de barriles de petróleo al día cruzaron el Estrecho de Ormuz, el estrecho pasaje que conecta el Golfo Pérsico con el mundo. Más de 80% de este suministro va a Asia, de acuerdo con la Administración de Información de Energía estadounidense.

China ha sido durante mucho tiempo el mayor comprador de petróleo y gas de las naciones del Golfo Persa. Y con más de un tercio de su suministro total procedente de la región, la interrupción es significativa para Beijing. Pero otros países dependen casi por completo de la región para sus necesidades energéticas.

La economía de India, otro de los principales compradores de los combustibles del Golfo, depende de Oriente Medio para aproximadamente el 40% de las importaciones de petróleo del país y el 80% de su gas, una escasez de gas para cocinar está apretando a los hogares.

Pakistán también sufre de una gran dependencia de los hidrocarburos de esta región, pues el 100% de sus importaciones de petróleo y un 92% de las de gas natural provienen de estos países.

Sri Lanka, por su parte, también trae del Golfo más del 95% del gas que importa.

La Agencia Internacional de Energía indica que alrededor de 2,300 millones de personas en Asia utilizan gas natural para cocinar, y la interrupción de las cadenas de suministro pone en riesgo su seguridad alimentaria y salud.

Qatar, que es el principal proveedor de gas natural para esta región, anunció la semana pasada la reducción de 17% de su capacidad exportadora por los ataques iraníes contra Ras Laffan, el principal puerto de exportación de este producto.

La falta de capacidad de almacenamiento de gas deja a la mayoría de los países asiáticos vulnerables a los aumentos de precio, según el Institute for Energy Economics and Financial Analysis.