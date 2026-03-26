El peso mexicano se hunde tras decisión "sorpresiva" de Banxico; las bolsas extienden su caída

Un recorte "sorpresivo" en medio de presión inflacionaria

La decisión del banco central contrastó con el consenso más reciente del mercado, que anticipaba una pausa tras el repunte de la inflación a 4.63% anual en la primera quincena de marzo.

"El Banco de México (Banxico) decidió disminuir en 25 puntos base (pb) su tasa de interés de referencia, situándola en un nivel de 6.75%, lo que contrastó con las previsiones del mercado que anticipaban una segunda pausa consecutiva", señaló Monex.

Hasta días antes del anuncio, analistas —incluidos los de Banamex— esperaban que la Junta de Gobierno mantuviera la tasa en 7%, ante un entorno de inflación persistente y riesgos al alza derivados del conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento de energéticos. Aunque otros analistas consideraron que la pausa llegaría después de este recorte .

Sin embargo, el banco central optó por priorizar la debilidad de la actividad económica. En su comunicado, reconoció que el entorno de incertidumbre global implica riesgos a la baja para el crecimiento, lo que abrió la puerta al recorte. La votación dividida, con tres a favor del recorte y dos por mantener la tasa, refleja la tensión interna entre el combate a la inflación y el apoyo a la economía.

Peso se debilita tras la decisión

Tras el anuncio, el tipo de cambio reaccionó con mayor fuerza de la inicialmente observada. El peso mexicano cerró en 17.95 unidades por dólar, con una depreciación superior al 1%, reflejando la sorpresa del mercado ante el recorte de tasas.

Analistas advierten que el siguiente nivel clave es la barrera de los 18 pesos por dólar, que ahora se perfila como un techo de resistencia en el corto plazo, en un entorno de menor diferencial de tasas y mayor aversión al riesgo global.

Petróleo sube por tensiones geopolíticas

En contraste, los precios del crudo repuntaron con fuerza, impulsados por la incertidumbre en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán. El WTI cerró con un alza de 4.61%, en 94.48 dólares por barril, mientras que el Brent avanzó 5.66%, a 108.01 dólares, llegando a rozar nuevamente los 110 dólares.

Las declaraciones contradictorias del presidente Donald Trump, junto con las amenazas de Irán de afectar rutas clave como el estrecho de Bab el-Mandeb, reactivaron los temores de disrupciones en el suministro global. La mezcla mexicana se ubicó en 90.1 dólares por barril en su último dato disponible (25 de marzo).

Wall Street cae arrastrado por guerra y tecnología

En Estados Unidos, los mercados accionarios también cerraron en terreno negativo, afectados por el entorno geopolítico y factores corporativos. El Dow Jones cayó 1.01%, el S&P 500 retrocedió 1.74% y el Nasdaq lideró las pérdidas con una baja de 2.38%, presionado por el sector tecnológico.

Señal ambigua de Banxico

Banxico reconoce mayores presiones inflacionarias al revisar al alza sus pronósticos; no obstante, al mismo tiempo continúa con un ciclo de recortes en un entorno de elevada incertidumbre. Hacia adelante, la Junta de Gobierno condicionó futuros ajustes a la evolución de las variables macroeconómicas.

"El recorte de 25 puntos base por parte de Banxico refleja un ajuste gradual hacia una postura monetaria menos restrictiva, en un entorno donde la inflación ha mostrado señales mixtas; pero con expectativas de moderación en el mediano plazo. Esta decisión sugiere que la Junta de Gobierno evaluó que el balance de riesgos permite continuar con el ciclo de relajación monetaria, al tiempo que reconoce una desaceleración en la actividad económica, particularmente en sectores más sensibles al crédito", señaló un reporte de banco Covalto.