Wall Street, la BMV y bolsas globales van a su peor racha desde 2022 por la guerra en Irán: ¿cómo afecta al peso?

Después de casi un mes de guerra, el S&P 500 se encamina a su racha de pérdidas semanales más larga desde 2022, mientras que el Nasdaq 100 ya entró en terreno de corrección tras caer más de 10% desde su máximo. En paralelo, el petróleo Brent se mantiene cerca de los 111 dólares por barril, consolidando un entorno de altos precios energéticos.

Desde el sábado, el presidente estadounidense amenaza a Irán con atacar sus instalaciones energéticas, a menos que la República Islámica levante su bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Donald Trump ha intentado en varias ocasiones" estos últimos días "mejorar el clima con sus declaraciones", recuerda Steve Sosnick, "pero en un momento dado, el mercado quiere hechos, no solo palabras".

"Los operadores del mercado ya no creen" en el discurso del presidente estadounidense según el cual un alto el fuego está cerca, abundó Patrick O'Hare, de Briefing.com, en una nota.

Precio del peso frente al dólar

En el mercado cambiario, el peso mexicano extiende su depreciación, presionado tanto por factores externos como internos. De acuerdo con datos de Banco de México y análisis de Gabriela Siller, la moneda cotiza alrededor de 18.09 pesos por dólar, con una caída de 0.84% en la sesión y acumulando tres jornadas consecutivas a la baja.

El debilitamiento del peso ocurre en paralelo al fortalecimiento del dólar, cuyo índice DXY alcanza un máximo semanal de 100.14 puntos, impulsado por la demanda de activos refugio ante el aumento de tensiones geopolíticas.

Además, la reciente decisión de Banxico de recortar la tasa de interés a 6.75% ha reducido el atractivo del carry trade, presionando aún más al tipo de cambio.

Según Monex, el peso se ubica entre las divisas emergentes con mayores pérdidas en la jornada, reflejando el escepticismo del mercado sobre un posible alto al fuego en Medio Oriente.

Petróleo y riesgos geopolíticos dominan el mercado

El principal catalizador de la volatilidad sigue siendo el mercado energético. El crudo WTI avanza más de 2% para ubicarse cerca de 96.9 dólares por barril, mientras que el Brent se mantiene por encima de los 100 dólares en la mayoría de las últimas sesiones, acumulando un alza superior a 50% desde finales de febrero.

Las tensiones han escalado con reportes de ataques en infraestructura clave en Kuwait y Arabia Saudita, así como advertencias de Irán sobre restricciones en el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el comercio global de energía.

Además, persiste la incertidumbre sobre una posible escalada militar. De acuerdo con información difundida por Bloomberg, autoridades iraníes consideran probable un intento de Estados Unidos por tomar el control de la isla de Kharg, principal punto de exportación petrolera del país.

Con información de AFP