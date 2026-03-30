BMV y Wall Street rebotan pese a tensiones en Medio Oriente

De acuerdo con Monex, los mercados accionarios presentan movimientos mixtos pero con un sesgo positivo, apoyados por expectativas de una posible moderación en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump señalara avances en conversaciones con un nuevo régimen en ese país.

Wall Street abre al alza, pero con riesgos latentes

En Estados Unidos, los principales índices bursátiles iniciaron la jornada con ganancias. El Dow Jones subía 0.79%, el Nasdaq avanzaba 0.71% y el S&P 500 ganaba 0.77%, según datos de AFP.

El optimismo responde a la expectativa de una posible desescalada parcial en el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, el mercado sigue sensible a cualquier señal de riesgo sobre la infraestructura energética global, lo que mantiene limitado el apetito por activos de mayor riesgo.

Además, los inversionistas esperan comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podrían ofrecer pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés en un entorno aún presionado por la inflación.

Peso se estabiliza tras presión reciente

En el mercado cambiario , el peso mexicano muestra una ligera apreciación al cotizar en 18.10 unidades por dólar, con una ganancia marginal de 0.10% frente al cierre previo.

No obstante, la moneda acumula una depreciación semanal de 1.72% y una pérdida cercana a 5.05% en el último mes, reflejo de la aversión al riesgo global y del impacto de la reciente decisión de política monetaria del Banco de México.

Según Monex, el tipo de cambio mantiene un rango técnico entre 17.90 y 18.13 pesos por dólar, en un entorno donde el fortalecimiento del dólar y la incertidumbre externa siguen presionando a las divisas emergentes.

Asia cae, Europa rebota y commodities suben

A nivel global, el comportamiento de los mercados es mixto. En Asia, las bolsas cerraron con pérdidas, destacando la caída de 2.79% del índice Nikkei. En contraste, Europa muestra avances moderados, con el Euro Stoxx subiendo 0.23%.

En el mercado de materias primas, los precios registran movimientos mayormente positivos. La mezcla mexicana de petróleo destaca con un alza de 5.20%, mientras que la plata avanza 2.16%, en un contexto donde los energéticos siguen reaccionando a los riesgos de suministro derivados del conflicto geopolítico.

El crudo WTI sube 2.44% para ubicarse en 102.07 dólares por barril, mientras que el Brent avanza 2.07% a 107.50 dólares, consolidándose por encima de los 100 dólares.