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BMV abre con pérdidas ante tensión en Medio Oriente; petróleo supera los 100 dólares

El bloqueo del Estrecho de Ormuz eleva el nerviosismo global: sube el petróleo, caen bolsas y el peso se debilita, en un arranque de semana marcado por riesgos geopolíticos.
lun 13 abril 2026 08:46 AM
BMV empieza la semana con pérdidas por tensión en el Estrecho de Ormuz y el petróleo supera los 100 dólares
Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el avance del petróleo de 7.96%, pero una caída de la plata de -2.26%. (Elijah-Lovkoff/Getty Images)

La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con pérdidas, en línea con el deterioro del apetito por riesgo a nivel global. El índice S&P/BMV IPC retrocedía 0.23% para ubicarse en 69,864.24 puntos, mientras el tipo de cambio se colocaba en 17.34 pesos por dólar en las primeras operaciones.

De acuerdo con Monex, los mercados accionarios arrancaron con un tono negativo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo en el Estrecho de Ormuz tras el estancamiento de las negociaciones con Irán. La medida elevó las tensiones geopolíticas y energéticas, impulsando al petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

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En Estados Unidos, la apertura también reflejaba cautela. Según datos de AFP, el Dow Jones caía 0.52%, el Nasdaq retrocedía 0.26% y el S&P 500 perdía 0.23%, afectados por el recrudecimiento del conflicto y su potencial impacto en la economía global.

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El repunte en los precios del crudo, con alzas cercanas a 5% en referencias como el WTI y el Brent, presionó a los mercados, en un contexto donde los inversionistas ajustan expectativas ante posibles efectos inflacionarios y disrupciones en el suministro energético. De tal modo que el WTI se comercializa por arriba de los 101 dólares por barril, y el Brent se vende en 100.01 dólares.

Otros commodities mostraban movimientos mixtos, con avances en energéticos y caídas en metales como la plata.

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostraba una depreciación en línea con otras divisas emergentes. Monex señaló que el tipo de cambio operaba con volatilidad alcista tras el fracaso de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, mientras el índice dólar avanzaba 0.36%, reflejando una mayor demanda por activos refugio.

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Tipo de cambio Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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