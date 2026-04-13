BMV empieza la semana con pérdidas por tensión en el Estrecho de Ormuz y el petróleo supera los 100 dólares

La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con pérdidas, en línea con el deterioro del apetito por riesgo a nivel global. El índice S&P/BMV IPC retrocedía 0.23% para ubicarse en 69,864.24 puntos, mientras el tipo de cambio se colocaba en 17.34 pesos por dólar en las primeras operaciones.
De acuerdo con Monex, los mercados accionarios arrancaron con un tono negativo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo en el Estrecho de Ormuz tras el estancamiento de las negociaciones con Irán. La medida elevó las tensiones geopolíticas y energéticas, impulsando al petróleo por encima de los 100 dólares por barril.