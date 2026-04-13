BMV empieza la semana con pérdidas por tensión en el Estrecho de Ormuz y el petróleo supera los 100 dólares

En Estados Unidos, la apertura también reflejaba cautela. Según datos de AFP, el Dow Jones caía 0.52%, el Nasdaq retrocedía 0.26% y el S&P 500 perdía 0.23%, afectados por el recrudecimiento del conflicto y su potencial impacto en la economía global.

El repunte en los precios del crudo, con alzas cercanas a 5% en referencias como el WTI y el Brent, presionó a los mercados, en un contexto donde los inversionistas ajustan expectativas ante posibles efectos inflacionarios y disrupciones en el suministro energético. De tal modo que el WTI se comercializa por arriba de los 101 dólares por barril, y el Brent se vende en 100.01 dólares.

Otros commodities mostraban movimientos mixtos, con avances en energéticos y caídas en metales como la plata.

En el mercado cambiario, el peso mexicano mostraba una depreciación en línea con otras divisas emergentes. Monex señaló que el tipo de cambio operaba con volatilidad alcista tras el fracaso de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, mientras el índice dólar avanzaba 0.36%, reflejando una mayor demanda por activos refugio.