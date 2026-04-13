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Vuelos más caros por combustible presionan el turismo del Mundial 2026

El alza en jet fuel eleva tarifas y cambia patrones de consumo, con viajeros que ajustarán duración y gasto pese a una demanda sólida.
lun 13 abril 2026 05:55 AM
La crisis de combustible ya pega al precio de los vuelos: la guerra en Irán aumenta el costo del Mundial 2026
El alza del combustible para aviones impulsa el aumento en los precios de vuelos rumbo al Mundial 2026, encareciendo viajar a México y Estados Unidos en plena alta demanda turística.
 (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

El alza en los precios del combustible para aviones comienza a perfilarse como uno de los principales riesgos para el turismo internacional en 2026, justo en un año marcado por la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Según expertos, aunque la demanda se mantiene sólida, el encarecimiento de los vuelos podría modificar los patrones de consumo de los viajeros.

El precio del combustible para aeronaves casi se duplicó desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esto afecta los costos de operación de las aerolíneas, pero no se transfiere de inmediato a los precios finales, como tampoco ocurre cuando bajan. En realidad, los analistas señalan que hay una combinación de efectos en utilidades y tarifas.

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“Generalmente en el corto plazo las aerolíneas suelen absorber parte del impacto en márgenes, especialmente si la demanda es sensible a precios; sin embargo, conforme el entorno se estabiliza, terminan trasladando una parte relevante vía tarifas más altas”, señala Alejandra Vargas, analista de Banco Ve por Más. “Desde mi punto de vista es probable que se traslade a los boletos en los próximos meses”.

La demanda es fuerte, pero el gasto se puede contener

Para el caso del Mundial, el comportamiento del consumidor cambia, pero la demanda es altamente inelástica, lo que significa que los viajeros mantendrán sus planes incluso con precios más altos.

“Incluso con boletos más caros, la llegada de turistas se mantendría sólida. Lo que se podría observar son estancias más cortas o menor presupuesto para gastar”, apunta Vargas.

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Esto ocurre en un contexto en el que el torneo tendrá un impacto positivo, aunque acotado. Estimaciones de Oxford Economics señalan que el Mundial podría añadir cerca de un punto porcentual al crecimiento de llegadas internacionales en Estados Unidos, con hasta 1.2 millones de visitantes adicionales. En México, aunque el volumen será menor, se anticipan crecimientos de doble dígito durante el evento, más como un impulso temporal que como un cambio estructural, de acuerdo con un reporte de Deloitte, que añade que se esperan 280,000 turistas internacionales durante el torneo.

El peso del combustible en el boleto

De acuerdo con la IATA, el precio global del jet fuel subió 7.1% semanal en abril, hasta 209 dólares por barril; el doble del precio antes del conflicto en Medio Oriente. Y en Estados Unidos, Airlines for America reportó que los precios se dispararon en marzo por disrupciones en refinación y distribución.

El impacto del precio del petróleo en el turismo puede llegar a ser directo, dependiendo de las circunstancias del mercado y cada aerolínea. El combustible representa entre 35% y 40% del costo total de un boleto de avión (según datos de organismos como la IATA), seguido por tarifas aeroportuarias como la TUA, que en México pueden alcanzar entre 15% y 25% del precio, e incluso más en aerolíneas de bajo costo.

Esto implica que, en un entorno de petróleo caro, el mayor costo del viaje no proviene solo de las aerolíneas, sino también de componentes estructurales que elevan el costo final para el pasajero. Aerolíneas internacionales ya comenzaron a prever un efecto negativo, Delta estimó un aumento de 400 millones de dólares en costos solo en marzo.

En México, las aerolíneas están atentas

En 2025, el menor precio del combustible benefició principalmente a las aerolíneas mexicanas al mejorar márgenes, pero no se tradujo necesariamente en boletos más baratos. Aeroméxico reportó que el costo del combustible por litro cayó 7.6% ese año, mientras que alcanzó un margen ajustado de 31.2%, el más alto de su historia, y un margen operativo de 17.3%. Ahora el escenario es el inverso y las compañías comienzan a anticipar ajustes.

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“Estamos monitoreando de cerca el impacto del aumento en los precios del combustible e implementaremos ajustes de capacidad tácticos, así como incrementos graduales en tarifas y servicios adicionales conforme sea necesario”, señaló Enrique Beltranena, director general de Volaris. El impacto no se limita a las aerolíneas, el sector turístico y aeroportuario también comienza a mostrar señales de presión.

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“Dado el impacto en commodities por el conflicto, el sector de transporte es de los más afectados por la volatilidad del petróleo… el sector turismo puede verse impactado por la incertidumbre geopolítica y económica”, explicó Antonio Hernández, de Actinver. Añadió que empresas como Grupo Hotelero Santa Fe ya han observado menor flujo de turistas desde Estados Unidos.

El alza de costos ya empieza a reflejarse en precios, en marzo, el transporte aéreo en México registró un incremento mensual de 26.28%, impulsado tanto por el encarecimiento del combustible como por factores estacionales como Semana Santa y el spring break. Pero el escenario puede complicarse en verano, una estación de alta demanda que coincidirá con el Mundial y un suministro de combustible que no termina de normalizarse.

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Al mismo tiempo, el conflicto en Medio Oriente podría generar efectos indirectos positivos para la región. Dado que Europa y Asia están más expuestos —Europa depende entre 25% y 30% de su combustible del Golfo Pérsico—, las aerolíneas podrían redirigir rutas hacia Norteamérica y Latinoamérica.

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