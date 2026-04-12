Trump ordena un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones con Irán

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", dijo Trump en Truth Social.

El ejército de Estados Unidos anunció que comenzará a bloquear todos los puertos iraníes del Golfo el lunes a las 14:00 horas GMT (8:00 horas, tiempo del Centro de México) y que permitirá el paso por el estratégico estrecho de Ormuz solo a barcos que no se dirijan a Irán ni salgan de ese país.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el golfo de Omán", indicó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en X el domingo.

"Las fuerzas de Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", añadió.

Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el pasado 28 de febrero. Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China, y hay reportes no confirmados de que Teherán quiere cobrar peajes en esta ruta.

"Cualquier iraní que nos dispare será ENVIADO AL INFIERNO", agregó.

Trump insinuó que "otros países" participarán en el bloqueo del estrecho, sin dar más detalles.

Irán se burla de la amenaza de Trump

En Irán, los Guardianes de la Revolución respondieron a Trump afirmando que sus fuerzas mantienen "el control total" del estrecho.

El jefe de la Marina de Irán, Shahram Irani, calificó este domingo de "ridícula" la amenaza del presidente estadounidense.

"Los valientes hombres de la fuerza naval del Ejército de la República Islámica de Irán están monitoreando y supervisando todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región", dijo en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.