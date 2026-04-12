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Trump ordena un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones con Irán

El presidente asegura que esta medida es una respuesta a la "inflexible" negativa de Teherán de renunciar a detener su programa nuclear.
dom 12 abril 2026 01:03 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale de Air Force One al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami en Miami, el 11 de abril de 2026.
Trump insinuó que "otros países" participarán en el bloqueo del estrecho, sin dar más detalles. (FOTO: JIM WATSON/AFP)

Donald Trump ordenó el domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la "inflexible" negativa de Irán a detener su plan nuclear en las conversaciones de paz en Islamabad.

Aunque reconoció que "se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos", el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había mostrado firme en este punto.

También que había fallado en reabrir el estrecho de Ormuz, una condición clave para el cese al fuego de dos semanas.

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"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", dijo Trump en Truth Social.

El ejército de Estados Unidos anunció que comenzará a bloquear todos los puertos iraníes del Golfo el lunes a las 14:00 horas GMT (8:00 horas, tiempo del Centro de México) y que permitirá el paso por el estratégico estrecho de Ormuz solo a barcos que no se dirijan a Irán ni salgan de ese país.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el golfo de Omán", indicó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en X el domingo.

"Las fuerzas de Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", añadió.

Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el pasado 28 de febrero. Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China, y hay reportes no confirmados de que Teherán quiere cobrar peajes en esta ruta.

"Cualquier iraní que nos dispare será ENVIADO AL INFIERNO", agregó.

Trump insinuó que "otros países" participarán en el bloqueo del estrecho, sin dar más detalles.

Irán se burla de la amenaza de Trump

En Irán, los Guardianes de la Revolución respondieron a Trump afirmando que sus fuerzas mantienen "el control total" del estrecho.

El jefe de la Marina de Irán, Shahram Irani, calificó este domingo de "ridícula" la amenaza del presidente estadounidense.

"Los valientes hombres de la fuerza naval del Ejército de la República Islámica de Irán están monitoreando y supervisando todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región", dijo en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

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La agencia de noticias Fars de Irán reportó el domingo que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta.

¿Por qué fracasaron las negociaciones?

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dejó Pakistán sin acuerdo en las negociaciones con un equipo dirigido por el portavoz parlamentario iraní, Mohamad Baquer Qalifab, la reunión de más alto nivel entre los dos bandos desde la revolución islámica de 1979.

"Nos vamos con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta", dijo.

Irán estaba "muy cerca" de concluir un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio en sus conversaciones con Washington en Pakistán, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, que rechazó la responsabilidad por el fracaso del diálogo.

"Irán se comprometió con Estados Unidos de buena fe para poner fin a la guerra", dijo en una publicación en X. Pero cuando estaba "muy cerca" un acuerdo en Islamabad, "nos encontramos con maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo", añadió.

El encuentro tenía como fin consolidar el frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas anunciado por Washington y Teherán.

Trump cuestionó a Irán por decir que iban a reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de la producción de petróleo mundial antes del conflicto en Oriente Medio, "a sabiendas" de que no iban a cumplir su promesa.

"Dicen que pusieron minas en el agua, aun cuando toda su Armada, y la mayoría de sus 'lanzadores de minas', han sido completamente volados por los aires. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo?", dijo Trump.

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"Tal y como prometieron, ¡más les vale ponerse manos a la obra para que esta vía navegable internacional se abra cuanto antes!".

Y amenazó China con nuevos aranceles "asombrosos" si brinda apoyo militar a Irán.

"Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa", dijo Trump a Fox News.

El sábado, el ejército de Estados Unidos anunció que dos de sus buques de guerra habían transitado el estrecho como comienzo de una operación de desminado y reapertura de la vía marítima.

¿Cuántas personas han muerto en Irán?

Irán informó este domingo de que el Instituto de Medicina Forense contabilizó a 3.375 muertos durante la guerra. Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3.597 muertos: 1.665 eran civiles, entre ellos al menos 248 niños.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y la república islámica respondió con bombardeos a los países del Golfo, a objetivos estadounidenses y con misiles lanzados contra localidades en Israel, lo que arrastró a todo Oriente Medio a un conflicto que ha sacudido la economía global.

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