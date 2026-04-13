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Internacional

Trump y Netanyahu: una alianza que redefine Medio Oriente y presiona al petróleo

La relación bilateral ha influido en decisiones militares y diplomáticas que impactan el mercado energético y elevan la volatilidad global.
lun 13 abril 2026 05:55 AM
Un hombre quema una foto del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una protesta contra la acción militar entre Estados Unidos e Israel en Irán, cerca de la Embajada de los Estados Unidos en Manila el 9 de abril de 2026.
Tryump y Netanyahu comparten rasgos de gobierno. (FOTO: JAM STA ROSA/AFP)

Benjamin Netanyahu es una presencia habitual en la Casa Blanca desde que Donald Trump regresó a la presidencia. Desde entonces, ambos líderes han tomado decisiones que mueven la aguja en Medio Oriente, principalmente, la guerra que lanzaron contra Irán a finales de febrero.

Este es solo el segundo episodio de una relación con historia. Trump y Netanyahu han desarrollado una relación especial en el que ambos se apoyaron en medidas controvertidas para ambos países.

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“Al igual que Netanyahu le dio instrucciones a Trump sobre las posibilidades políticas del populismo de derecha, Trump le ha dado instrucciones a Netanyahu sobre las posibilidades de invectiva escandalosa, supresión de votantes y desdén por la ley”, escribía el periodista David Remnick en un artículo para The New Yorker sobre la relación entre ambos en 2019.

A continuación presentamos algunos de los momentos clave de la relación entre ambos mandatarios.

“El mejor amigo de Israel”

La primera presidencia de Donald Trump es considerada por muchas personas en Israel como la “era dorada” de las relaciones entre ambos países, así como el presidente más cercano al Estado hebreo en décadas, de acuerdo con políticos israelíes.

22 de mayo de 2017: Trump visita el muro de los Lamentos

En su primera visita a Israel como presidente, en mayo de 2017, Trump visitó el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, algo que ningún otro mandatario estadounidense en activo había hecho antes.

6 de diciembre de 2017: Trump ordena el traslado de la embajada de EU a Jerusalén

Trump dio un paso significativo en su relación con Israel cuando ordenó el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, con lo que reconoció a esta ciudad como la capital de Israel.

Netanyahu celebró la decisión. Dijo que era un "día histórico" y expresó su agradecimiento a Trump por lo que calificó como una "decisión valiente y justa”.

La situación de Jerusalén es uno de los puntos más complicados en las negociaciones entre palestinos e israelíes, ya que ambos exigen que esta ciudad sea la capital de su Estado.

25 de marzo de 2019: EU reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán

El republicano firmó una declaración en la que se reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios de los Altos del Golán, que la comunidad internacional considera un territorio sirio bajo ocupación israelí.

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Israel arrebató este territorio a Siria durante la Guerra de los Seis Días, de 1967. La comunidad internacional no ha reconocido los Altos del Golán como parte de Israel y considera la zona como un territorio sirio bajo ocupación israelí.

15 de septiembre de 2020: firma de los Acuerdos de Abraham

El 15 de septiembre de 2020, ministros de Exteriores y líderes de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin e Israel se reunieron en la Casa Blanca, junto a Trump, para formalizar los Acuerdos de Abraham, un tratado para normalizar las relaciones entre esas naciones.

Marruecos y Sudán siguieron los pasos de los países del Golfo y normalizaron su relación con Israel en los siguientes meses. Sin embargo, desde enero de 2021, ningún otro país de mayoría musulmana se ha unido a los acuerdos.

El regreso de Trump, un alivio para Netanyahu

Tras la salida de Trump del poder, el escenario político en Israel se complicó y Netanyahu perdió el gobierno entre 2021 y 2022. Regresó al poder en 2022, pero las protestas multitudinarias contra su reforma judicial ensombrecieron su gobierno y complicaron su relación con la administración del demócrata Joe Biden en Washington.

La relación mejoró en parte después de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. Washington apoyó casi sin condiciones el derecho de Israel a la “auto defensa”, aunque los excesos cometidos contra la Franja de Gaza fueron criticados meses más tarde.

Junio de 2025: EU lanza la operación Martillo de Medianoche contra Irán

Donald Trump ordenó el 22 de junio de 2025 el bombardeo a tres instalaciones nucleares de Irán, casi una semana después de que Israel lanzara una ofensiva contra el programa nuclear iraní, calificado como un “ataque preventivo”, un término que no existe en el derecho internacional.

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Trump aseguró que el programa iraní quedó destruido. El conflicto entre Irán e Israel terminó después de 12 días.

8 de julio de 2025: Netanyahu nomina a Trump al Nobel de la Paz

Durante una visita a la Casa Blanca, Netanyahu notificó a Trump que le nominaría al Premio Nobel de la Paz, una de las grandes ambiciones del republicano.

9 de octubre de 2025: Israel y Hamás alcanzan un plan de paz para Gaza

El Gobierno de Israel y el grupo islamista Hamás firmaron la propuesta de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

El acuerdo contempla el fin de la guerra, la entrada de ayuda humanitaria. A la Franja de Gaza, el retiro de las tropas israelíes, la entrega de todos los rehenes israelíes y el eventual desarme de Hamas.

Diciembre de 2025: Trump pide indulto para Netanyahu y sanciona a jueces del CPI

Netanyahu enfrenta desde hace varios años problemas con la justicia, tanto al interior de Israel como a nivel internacional. Trump ha mostrado su apoyo firme al primer ministro israelí en ambos escenarios.

En diciembre, envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, para que indultara a “Bibi” de los cargos por corrupción en su contra.

Ese mismo mes, el gobierno de Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel.

La CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant en noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Febrero de 2026: Netanyahu convence a Trump de atacar Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero de 2026, que desataron una guerra que ha trastornado todo Medio Oriente y cuyas consecuencias se sienten en todo el mundo, debido a un aumento en el precio del petróleo.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, Netanyahu convenció a Trump de la necesidad de atacar a Irán, a pesar de la negativa de funcionarios de inteligencia estadounidenses.

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Donald Trump Benjamin Netanyahu

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