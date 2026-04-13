Trump y Netanyahu: una alianza que redefine Medio Oriente y presiona al petróleo

“Al igual que Netanyahu le dio instrucciones a Trump sobre las posibilidades políticas del populismo de derecha, Trump le ha dado instrucciones a Netanyahu sobre las posibilidades de invectiva escandalosa, supresión de votantes y desdén por la ley”, escribía el periodista David Remnick en un artículo para The New Yorker sobre la relación entre ambos en 2019.

A continuación presentamos algunos de los momentos clave de la relación entre ambos mandatarios.

“El mejor amigo de Israel”

La primera presidencia de Donald Trump es considerada por muchas personas en Israel como la “era dorada” de las relaciones entre ambos países, así como el presidente más cercano al Estado hebreo en décadas, de acuerdo con políticos israelíes.

22 de mayo de 2017: Trump visita el muro de los Lamentos

En su primera visita a Israel como presidente, en mayo de 2017, Trump visitó el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén, algo que ningún otro mandatario estadounidense en activo había hecho antes.

6 de diciembre de 2017: Trump ordena el traslado de la embajada de EU a Jerusalén

Trump dio un paso significativo en su relación con Israel cuando ordenó el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, con lo que reconoció a esta ciudad como la capital de Israel.

Netanyahu celebró la decisión. Dijo que era un "día histórico" y expresó su agradecimiento a Trump por lo que calificó como una "decisión valiente y justa”.

La situación de Jerusalén es uno de los puntos más complicados en las negociaciones entre palestinos e israelíes, ya que ambos exigen que esta ciudad sea la capital de su Estado.

25 de marzo de 2019: EU reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán

El republicano firmó una declaración en la que se reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios de los Altos del Golán, que la comunidad internacional considera un territorio sirio bajo ocupación israelí.