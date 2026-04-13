Trump y Netanyahu: una alianza que redefine Medio Oriente y presiona al petróleo

Trump aseguró que el programa iraní quedó destruido. El conflicto entre Irán e Israel terminó después de 12 días.
8 de julio de 2025: Netanyahu nomina a Trump al Nobel de la Paz
Durante una visita a la Casa Blanca, Netanyahu notificó a Trump que le nominaría al Premio Nobel de la Paz, una de las grandes ambiciones del republicano.
9 de octubre de 2025: Israel y Hamás alcanzan un plan de paz para Gaza
El Gobierno de Israel y el grupo islamista Hamás firmaron la propuesta de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.
El acuerdo contempla el fin de la guerra, la entrada de ayuda humanitaria. A la Franja de Gaza, el retiro de las tropas israelíes, la entrega de todos los rehenes israelíes y el eventual desarme de Hamas.
Diciembre de 2025: Trump pide indulto para Netanyahu y sanciona a jueces del CPI
Netanyahu enfrenta desde hace varios años problemas con la justicia, tanto al interior de Israel como a nivel internacional. Trump ha mostrado su apoyo firme al primer ministro israelí en ambos escenarios.
En diciembre, envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, para que indultara a “Bibi” de los cargos por corrupción en su contra.
Ese mismo mes, el gobierno de Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel.
La CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant en noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Febrero de 2026: Netanyahu convence a Trump de atacar Irán
Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero de 2026, que desataron una guerra que ha trastornado todo Medio Oriente y cuyas consecuencias se sienten en todo el mundo, debido a un aumento en el precio del petróleo.
De acuerdo con un reporte de The New York Times, Netanyahu convenció a Trump de la necesidad de atacar a Irán, a pesar de la negativa de funcionarios de inteligencia estadounidenses.