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Financiamiento en la BMV se dispara 84% en el arranque de 2026

En el segmento de capitales se registraron dos emisiones de Fibras: la oferta pública inicial de Fibra Park Life y una colocación subsecuente de Fibra MTY.
lun 13 abril 2026 01:28 PM
BMV financiamiento crece primer trimestre 2026
En los primeros tres meses del año se concretaron 33 emisiones de largo plazo por 146,000 millones de pesos, así como 327 emisiones de corto plazo por 75,000 millones, reflejando la demanda de financiamiento empresarial.
 (Elijah-Lovkoff/Getty Images)

El financiamiento canalizado a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó 230,364 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 84% frente al mismo periodo del año previo.

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el mercado de deuda. En los primeros tres meses del año se concretaron 33 emisiones de largo plazo por 146,000 millones de pesos, así como 327 emisiones de corto plazo por 75,000 millones, reflejando la demanda de financiamiento empresarial.

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En el segmento de capitales, se registraron dos emisiones de Fibras: la oferta pública inicial de Fibra Park Life y una colocación subsecuente de Fibra MTY, por un monto conjunto de 8,884 millones de pesos.

El saldo de emisiones vigentes de deuda de largo plazo alcanzó 1.8 billones de pesos distribuidos en 580 instrumentos, el mayor nivel desde que se tiene registro, lo que evidencia la profundidad del mercado local.

Por sectores, el financiamiento se concentró en actividades clave como energía, servicios financieros, consumo, infraestructura y materiales, con una participación diversificada que apunta a un uso amplio del mercado bursátil como fuente de recursos.

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El director general del Grupo BMV, Jorge Alegría, señaló que este desempeño refleja la confianza de las empresas en el mercado bursátil y su capacidad para canalizar capital hacia la inversión productiva, en un contexto de crecimiento económico moderado.

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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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