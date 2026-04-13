El financiamiento canalizado a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó 230,364 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 84% frente al mismo periodo del año previo.
El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el mercado de deuda. En los primeros tres meses del año se concretaron 33 emisiones de largo plazo por 146,000 millones de pesos, así como 327 emisiones de corto plazo por 75,000 millones, reflejando la demanda de financiamiento empresarial.