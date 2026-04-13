En el segmento de capitales, se registraron dos emisiones de Fibras: la oferta pública inicial de Fibra Park Life y una colocación subsecuente de Fibra MTY, por un monto conjunto de 8,884 millones de pesos.

El saldo de emisiones vigentes de deuda de largo plazo alcanzó 1.8 billones de pesos distribuidos en 580 instrumentos, el mayor nivel desde que se tiene registro, lo que evidencia la profundidad del mercado local.

Por sectores, el financiamiento se concentró en actividades clave como energía, servicios financieros, consumo, infraestructura y materiales, con una participación diversificada que apunta a un uso amplio del mercado bursátil como fuente de recursos.

El director general del Grupo BMV, Jorge Alegría, señaló que este desempeño refleja la confianza de las empresas en el mercado bursátil y su capacidad para canalizar capital hacia la inversión productiva, en un contexto de crecimiento económico moderado.