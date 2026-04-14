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Bolsa Mexicana de Valores cierra a la baja, pese a repunte en Wall Street

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída ante expectativas de una reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
mar 14 abril 2026 04:11 PM
Peso mexicano hoy 14 de abril
El peso mexicano cerró en 17.26 unidades por dólar, con una depreciación de 0.27% y un rango intradía entre 17.19 y 17.31, en una sesión marcada por la cautela pese al debilitamiento global del dólar. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

El mercado mexicano cerró con pérdidas este martes, en contraste con el avance de Wall Street, en una jornada marcada por expectativas encontradas sobre el rumbo económico y geopolítico.

El S&P/BMV IPC retrocedió 0.94%, a 68,941.46 puntos, mientras el tipo de cambio se ubicó en 17.26 pesos por dólar, con una depreciación de 0.27%, de acuerdo con Monex.

La sesión local reflejó cautela entre inversionistas, pese a un entorno internacional más favorable. En Estados Unidos, los principales índices accionarios cerraron al alza: el Nasdaq avanzó 1.96%, el S&P 500 ganó 1.18% y el Dow Jones subió 0.66%.

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La Bolsa de Nueva York cerró el martes con una clara subida, impulsada por la esperanza de que continúen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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"El optimismo crece ante una posible reanudación próxima de las negociaciones entre Washington y Teherán (...), lo que reaviva el entusiasmo de los mercados", dice José Torres, de Interactive Brokers.

Ante estos desarrollos, algunos inversionistas "sienten que es necesario regresar al mercado y aumentar de nuevo su exposición al riesgo", dijo a la AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management, aunque advirtió que "aún hay muchas incertidumbres sobre si un acuerdo genuino puede alcanzarse entre Estados Unidos e Irán".

Petróleo cae ante expectativas de negociación

En el mercado energético, los precios del crudo retrocedieron con fuerza ante la posibilidad de una desescalada en el conflicto. El barril de West Texas Intermediate (WTI) cayó 7.87% a 91.28 dólares, mientras que el Brent perdió 4.60% a 94.79 dólares.

"Empezamos a observar una serie de desarrollos positivos en el plano geopolítico", señaló a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

"El mercado tiene la sensación de que nos acercamos a una especie de nuevo equilibrio", agregó el analista, aunque advirtió que el hecho de que el WTI se mantenga por encima de los 90 dólares indica que los riesgos persisten.

FMI ajusta previsiones y limita el entusiasmo.

En el frente macroeconómico, el Fondo Monetario Internacional ajustó sus previsiones de crecimiento, lo que también influyó en el ánimo de los mercados. El organismo recortó su estimación global para 2026 a 3.1%, desde 3.3% previo, aunque elevó la expectativa para México a 1.6% .

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Este ajuste mixto refuerza la narrativa de un entorno global aún frágil, donde los avances geopolíticos conviven con riesgos económicos latentes.

Para el tipo de cambio, Monex anticipa que el peso podría fluctuar entre 17.18 y 17.32 unidades por dólar en operaciones overnight, en una jornada con escasa información económica, pero con alta sensibilidad a titulares sobre el conflicto en Medio Oriente.

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