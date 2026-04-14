Bolsa Mexicana de Valores cierra a la baja, pese a repunte en Wall Street

La Bolsa de Nueva York cerró el martes con una clara subida, impulsada por la esperanza de que continúen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

"El optimismo crece ante una posible reanudación próxima de las negociaciones entre Washington y Teherán (...), lo que reaviva el entusiasmo de los mercados", dice José Torres, de Interactive Brokers.

Ante estos desarrollos, algunos inversionistas "sienten que es necesario regresar al mercado y aumentar de nuevo su exposición al riesgo", dijo a la AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management, aunque advirtió que "aún hay muchas incertidumbres sobre si un acuerdo genuino puede alcanzarse entre Estados Unidos e Irán".

Petróleo cae ante expectativas de negociación

En el mercado energético, los precios del crudo retrocedieron con fuerza ante la posibilidad de una desescalada en el conflicto. El barril de West Texas Intermediate (WTI) cayó 7.87% a 91.28 dólares, mientras que el Brent perdió 4.60% a 94.79 dólares.

"Empezamos a observar una serie de desarrollos positivos en el plano geopolítico", señaló a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

"El mercado tiene la sensación de que nos acercamos a una especie de nuevo equilibrio", agregó el analista, aunque advirtió que el hecho de que el WTI se mantenga por encima de los 90 dólares indica que los riesgos persisten.

FMI ajusta previsiones y limita el entusiasmo.

En el frente macroeconómico, el Fondo Monetario Internacional ajustó sus previsiones de crecimiento, lo que también influyó en el ánimo de los mercados. El organismo recortó su estimación global para 2026 a 3.1%, desde 3.3% previo, aunque elevó la expectativa para México a 1.6% .

Este ajuste mixto refuerza la narrativa de un entorno global aún frágil, donde los avances geopolíticos conviven con riesgos económicos latentes.

Para el tipo de cambio, Monex anticipa que el peso podría fluctuar entre 17.18 y 17.32 unidades por dólar en operaciones overnight, en una jornada con escasa información económica, pero con alta sensibilidad a titulares sobre el conflicto en Medio Oriente.