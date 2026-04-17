BMV sube y se acerca a 70,000 puntos, mientras que el petróleo cae tras señal de tregua en Ormuz

En el mercado cambiario, el peso mexicano perdió tracción hacia el cierre y registró una depreciación de 0.28%, para ubicarse en 17.31 unidades por dólar, dentro de un rango de operación entre 17.12 y 17.33. De acuerdo con Monex, la divisa local se vio presionada por un aumento en la demanda de activos refugio ante la incertidumbre sobre la reapertura efectiva del estrecho de Ormuz.

Petróleo se desploma tras anuncio de Irán

La caída más pronunciada del día se observó en los precios del crudo, luego de que Irán anunciara la reapertura del estratégico paso marítimo.

Los precios del petróleo cayeron con fuerza el viernes tras el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial de hidrocarburos.

"El paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda declarado completamente abierto durante el resto del alto el fuego", escribió en X el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró además el viernes a la AFP que un acuerdo con Teherán estaba "muy cerca" , declarando que ya no quedaban "puntos de bloqueo" entre ambos países.

"El mercado petrolero considera esto como un paso en la dirección correcta, ya que estas noticias se perciben como un alivio a la crisis", comentó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, retrocedió un 9.07% hasta alcanzar los 90.38 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, se desplomó un 11.45% hasta llegar a los 83.85 dólares.

En línea con este movimiento, el Brent cotizaba alrededor de 91.30 dólares por barril, con una caída cercana al 8% en la jornada.

Aunque el mercado celebró la posible normalización del flujo energético —clave para el comercio global—, persisten dudas sobre la velocidad de recuperación de la infraestructura petrolera.

De acuerdo con expertos consultados por AFP, incluso con la reapertura del Estrecho de Ormuz, podrían pasar semanas o meses antes de que la producción regrese a niveles normales, mientras que instalaciones clave como Ras Laffan requerirían años de rehabilitación.

Con información de AFP