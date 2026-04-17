El precio del petróleo cae 10% tras anuncio de la reapertura del Estrecho de Ormuz

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró este viernes que el Estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.

"El paso de todos los navíos comerciales por el Estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.

No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por 10 días , o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

Desde que estalló la guerra, Irán cerró esa vía marítima, clave para el transporte de hidrocarburos, y esto hizo que los precios del petróleo se dispararan hasta rozar los 120 dólares el barril.

"Esta noticia está teniendo un impacto inmediato en los mercados", apuntó Kathleen Brooks, directora de investigación en la firma de corretaje XTB.

"Hasta ahora, este ha sido el mayor cambio durante el alto al fuego y da esperanzas de que la guerra vaya a terminar pronto y de que las cadenas de suministro vayan a recuperar cierta normalidad", agregó.

Los principales índices de Wall Street se dispararon al inicio de la sesión, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite siguieron subiendo tras alcanzar máximos históricos la noche anterior.

Por su parte, las bolsas europeas crecían por la tarde, con Fráncfort y París subiendo 2%.

Trump saluda apertura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes el anuncio de Irán de que el crucial Estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante la vigencia del alto el fuego.

"¡GRACIAS!", escribió Trump en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Teherán anunció que el canal estaba "totalmente abierto y listo para el paso completo".

El mandatario aseguró que el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes seguirá en vigor hasta que se alcance un acuerdo de paz con Teherán.

"El bloqueo naval seguirá en plena vigencia y efecto en lo que concierne únicamente a Irán, hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%", dijo Trump en su red social, donde agregó que "este proceso debería avanzar muy rápidamente".

Con información de AFP