"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.

No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá , que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por 10 días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

y Trump bloquea los puertos de Irán

El presidente Donald Trump dijo este viernes que el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes seguirá en vigor hasta que se alcance un acuerdo de paz con Teherán , poco después de haber saludado el anuncio de Irán sobre la apertura total del estrecho de Ormuz.

"El bloqueo naval seguirá en plena vigencia y efecto en lo que concierne únicamente a Irán, hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%", dijo Trump en su red Truth Social, donde agregó que "este proceso debería avanzar muy rápidamente".

Francia y Reino Unido buscan seguridad a navieras

Los mandatarios de Francia y el Reino Unido presidieron este viernes una reunión de aliados, sin Estados Unidos, para estudiar una misión multinacional que garantice la libre circulación del comercio en el estrecho de Ormuz, cuando concluya el actual conflicto en Oriente Medio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió al primer ministro británico, Keir Starmer, para conversaciones bilaterales en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia en París, antes de acoger al jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y su par italiana, Giorgia Meloni, para la reunión más amplia con la mayoría de participantes en videoconferencia.

Los mandatarios tienen previsto pedir el retorno a la plena libertad de navegación y abordar las consecuencias económicas del bloqueo.

Pero también "prepararán el despliegue, cuando se den las condiciones, de una misión militar multinacional estrictamente defensiva, con el fin de garantizar la libertad de navegación", según la invitación enviada por el Elíseo a la que tuvo acceso la AFP.

Esa fuerza solo se desplegaría cuando la guerra llegue a su fin. Entre las tareas potenciales clave figurarían el desminado y garantizar que no se impongan peajes por el paso.

"Necesitamos estar seguros de que contamos con un compromiso iraní de no disparar contra los barcos que transiten, y con un compromiso de Estados Unidos de no bloquear ningún barco que salga o entre en el estrecho de Ormuz", indicó un responsable de la presidencia francesa, que pidió el anonimato.