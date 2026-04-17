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Internacional

"Estamos muy cerca de lograr un acuerdo con Irán", asegura Donald Trump

El presidente de EU dice que no puede anunciar formalmente un acuerdo con Irán por el momento: "Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito".
vie 17 abril 2026 03:19 PM
"Estamos muy cerca de lograr un acuerdo con Irán", asegura Donald Trump
El presidente Trump aseguró que Estados Unidos trabajaría con Líbano para "lidiar· con Hezbolá. (Foto: Jim Watson/AFP)

Donald Trump aseguró el viernes, poco después del anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz , que no quedan "puntos conflictivos" para concluir un acuerdo de paz.

"Estamos muy cerca de lograr un acuerdo", declaró el presidente estadounidense contactado por teléfono. A la pregunta de si quedaban diferencias por resolver entre ambos países, el presidente estadounidense respondió: "No hay puntos conflictivos, en absoluto".

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El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y proyectiles en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.

Irán declaró este viernes "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz, tras el inicio de una tregua en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

Cuestionado sobre por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo con Irán en este momento, Trump respondió: "Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito".

"En línea con el alto al fuego en Líbano, el paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", anunció el canciller iraní, Abás Araqchi, en la red social X.

Esto produjo una caída del 10% en el precio del petróleo y un repunte de las bolsas europeas .

La navegación de buques militares sigue prohibida, aclaró un alto funcionario militar iraní, citado por la televisión estatal.

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel. Con el inicio de la tregua de 10 días, numerosas familias empacaron este viernes sus pertenencias, las amarraron al capó y se echaron a la carretera para regresar a sus casas en Beirut o en el sur del país.

"Hemos estado en la calle yendo de un lugar a otro porque no había espacio en los refugios", afirmó a la AFP Insaf Ezzedine, un vecino del sur de Beirut de 42 años.

"Esperamos que la guerra termine y podamos volver a nuestras casas y vivir en paz", agregó.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asiste a UFC 327: Jiri Prochazka contra Carlos Ulberg en el Kaseya Center de Miami, el 11 de abril de 2026.
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Israel levanta restricciones de guerra

El ejército israelí afirmó que levantaba las restricciones impuestas por la guerra, sin embargo, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado.

"Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas [que plantean] los cohetes y los drones" del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.

No obstante, Trump rechazó esa idea y aseguró que Estados Unidos trabajaría con Líbano para "lidiar con" Hezbolá.

"Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!", afirmó el republicano en otra publicación en Truth Social.

Minutos antes de que el alto el fuego entrara en vigor, el jueves a medianoche, Israel bombardeó la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, y mató a al menos 13 personas y destrozó seis bloques de viviendas, según un funcionario municipal.

Y la agencia nacional de noticias libanesa señaló el viernes que una persona murió en un ataque en el sur de Líbano pese a la tregua.

Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de continuar apuntando contra Hezbolá para evitar "ataques planeados, inminentes o en curso", y mantendrá una zona de seguridad de 10 km en la frontera entre ambos países.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió no obstante que los combates al norte de esa zona se podrían reanudar, por lo que los habitantes que regresen allí podrían ser llamados a evacuar de nuevo.

De su lado, Hezbolá advirtió que tiene el "dedo en el gatillo" por si Israel viola la tregua.

Líbano trabaja en "un acuerdo permanente" tras el alto al fuego con Israel

Líbano está trabajando en "un acuerdo permanente" con Israel tras el alto al fuego que entró en vigor el viernes, afirmó su presidente, Joseph Aoun.

"Nos encontramos en una nueva fase", declaró Aoun en su primer discurso a la nación desde que se estableció la tregua.

"Una fase de transición (...) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo, la unidad de nuestro país y la soberanía de nuestra nación", agregó.

Aoun consideró que las conversaciones directas entre Líbano e Israel, dos países que están en estado de guerra desde 1948, no son "un signo de debilidad o una concesión", y prometió no "ceder ni un ápice del territorio nacional".

"Hoy, estamos negociando por nosotros mismos (...), ya no somos un peón en el juego de nadie, ni el escenario de las guerras de nadie, y no lo volveremos a ser nunca más", insistió.

Con información de AFP

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Irán Donald Trump Conflicto Palestina-Israel Conflictos armados

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