El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y proyectiles en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.

Irán declaró este viernes "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz, tras el inicio de una tregua en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

Cuestionado sobre por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo con Irán en este momento, Trump respondió: "Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito".

"En línea con el alto al fuego en Líbano, el paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", anunció el canciller iraní, Abás Araqchi, en la red social X.

Esto produjo una caída del 10% en el precio del petróleo y un repunte de las bolsas europeas .

La navegación de buques militares sigue prohibida, aclaró un alto funcionario militar iraní, citado por la televisión estatal.

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel. Con el inicio de la tregua de 10 días, numerosas familias empacaron este viernes sus pertenencias, las amarraron al capó y se echaron a la carretera para regresar a sus casas en Beirut o en el sur del país.

"Hemos estado en la calle yendo de un lugar a otro porque no había espacio en los refugios", afirmó a la AFP Insaf Ezzedine, un vecino del sur de Beirut de 42 años.

"Esperamos que la guerra termine y podamos volver a nuestras casas y vivir en paz", agregó.