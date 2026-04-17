Israel levanta restricciones de guerra
El ejército israelí afirmó que levantaba las restricciones impuestas por la guerra, sin embargo, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado.
"Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas [que plantean] los cohetes y los drones" del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.
No obstante, Trump rechazó esa idea y aseguró que Estados Unidos trabajaría con Líbano para "lidiar con" Hezbolá.
"Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!", afirmó el republicano en otra publicación en Truth Social.
Minutos antes de que el alto el fuego entrara en vigor, el jueves a medianoche, Israel bombardeó la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, y mató a al menos 13 personas y destrozó seis bloques de viviendas, según un funcionario municipal.
Y la agencia nacional de noticias libanesa señaló el viernes que una persona murió en un ataque en el sur de Líbano pese a la tregua.
Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de continuar apuntando contra Hezbolá para evitar "ataques planeados, inminentes o en curso", y mantendrá una zona de seguridad de 10 km en la frontera entre ambos países.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió no obstante que los combates al norte de esa zona se podrían reanudar, por lo que los habitantes que regresen allí podrían ser llamados a evacuar de nuevo.
De su lado, Hezbolá advirtió que tiene el "dedo en el gatillo" por si Israel viola la tregua.
Líbano trabaja en "un acuerdo permanente" tras el alto al fuego con Israel
Líbano está trabajando en "un acuerdo permanente" con Israel tras el alto al fuego que entró en vigor el viernes, afirmó su presidente, Joseph Aoun.
"Nos encontramos en una nueva fase", declaró Aoun en su primer discurso a la nación desde que se estableció la tregua.
"Una fase de transición (...) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo, la unidad de nuestro país y la soberanía de nuestra nación", agregó.
Aoun consideró que las conversaciones directas entre Líbano e Israel, dos países que están en estado de guerra desde 1948, no son "un signo de debilidad o una concesión", y prometió no "ceder ni un ápice del territorio nacional".
"Hoy, estamos negociando por nosotros mismos (...), ya no somos un peón en el juego de nadie, ni el escenario de las guerras de nadie, y no lo volveremos a ser nunca más", insistió.
Con información de AFP