BMV sube y peso se aprecia tras señales de diálogo entre EU e Irán

En el mercado accionario, el S&P/BMV IPC avanzó 0.87% y recuperó momentáneamente niveles por encima de las 69,000 unidades.

A nivel global, Wall Street mostró un desempeño mixto pero con sesgo positivo: el Nasdaq lideró las ganancias con un alza de 1.63%, seguido por el S&P 500 con 0.80%, mientras que el Dow Jones retrocedió 0.16%.

El optimismo de los inversionistas estuvo respaldado por la expectativa de un acercamiento entre Washington y Teherán, luego de que el presidente Donald Trump enviara emisarios a Pakistán para dialogar con funcionarios iraníes.

La posibilidad de retomar negociaciones de paz elevó el apetito por riesgo, al tiempo que moderó las preocupaciones sobre el suministro energético global.

En este contexto, el precio del petróleo mostró ajustes a la baja. El WTI cerró en 94.88 dólares por barril, con una caída de 1.01%, ante la expectativa de que un eventual acuerdo reduzca las presiones sobre el flujo de crudo a través del Estrecho de Ormuz.

En el frente corporativo, el buen desempeño del sector tecnológico continuó impulsando a los mercados. Destacó el avance de Intel, que alcanzó máximos históricos tras un sólido pronóstico, en medio de un renovado entusiasmo por la industria de semiconductores y la inteligencia artificial.

En el ámbito económico local, la jornada estuvo marcada por la publicación del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que mostró un crecimiento mensual de apenas 0.1% en febrero, por debajo del 0.5% estimado por el indicador oportuno (IOAE), lo que refuerza las señales de desaceleración en la economía mexicana.