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BMV sube y peso se aprecia tras señales de diálogo entre EU e Irán

El peso se apreció a 17.39 por dólar y la BMV avanzó 0.87%, apoyados por expectativas de diálogo entre EU e Irán.
vie 24 abril 2026 03:39 PM
bmv de valores sube
El S&P/BMV IPC cerró con ganancias y volvió a superar los 69,000 puntos, en una sesión marcada por optimismo global ante posibles avances diplomáticos en Medio Oriente y un retroceso en el dólar.
 (Solange_Z/Getty Images)

El mercado mexicano cerró la semana con ganancias, en línea con un mejor ánimo global impulsado por expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán, mientras el peso recuperó terreno frente al dólar y la Bolsa Mexicana de Valores volvió a superar los 69,000 puntos.

El tipo de cambio cerró en 17.39 pesos por dólar, con una apreciación de 0.20% respecto a la jornada previa, tras revertir pérdidas intradía. El movimiento se dio en un contexto de debilidad del dólar medido por el índice DXY, que retrocedió 0.26%, ante la especulación de avances diplomáticos en Medio Oriente.

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En el mercado accionario, el S&P/BMV IPC avanzó 0.87% y recuperó momentáneamente niveles por encima de las 69,000 unidades.

A nivel global, Wall Street mostró un desempeño mixto pero con sesgo positivo: el Nasdaq lideró las ganancias con un alza de 1.63%, seguido por el S&P 500 con 0.80%, mientras que el Dow Jones retrocedió 0.16%.

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El optimismo de los inversionistas estuvo respaldado por la expectativa de un acercamiento entre Washington y Teherán, luego de que el presidente Donald Trump enviara emisarios a Pakistán para dialogar con funcionarios iraníes.

La posibilidad de retomar negociaciones de paz elevó el apetito por riesgo, al tiempo que moderó las preocupaciones sobre el suministro energético global.

En este contexto, el precio del petróleo mostró ajustes a la baja. El WTI cerró en 94.88 dólares por barril, con una caída de 1.01%, ante la expectativa de que un eventual acuerdo reduzca las presiones sobre el flujo de crudo a través del Estrecho de Ormuz.

En el frente corporativo, el buen desempeño del sector tecnológico continuó impulsando a los mercados. Destacó el avance de Intel, que alcanzó máximos históricos tras un sólido pronóstico, en medio de un renovado entusiasmo por la industria de semiconductores y la inteligencia artificial.

En el ámbito económico local, la jornada estuvo marcada por la publicación del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que mostró un crecimiento mensual de apenas 0.1% en febrero, por debajo del 0.5% estimado por el indicador oportuno (IOAE), lo que refuerza las señales de desaceleración en la economía mexicana.

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Bolsa Mexicana de Valores

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