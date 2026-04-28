Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Tecnológicas arrastran a Wall Street; la BMV cae 1%

Las bolsas de EU cerraron en rojo ante dudas sobre la rentabilidad de la IA y el petróleo volvió a subir por tensiones en Medio Oriente y el peso se depreció ligeramente frente al dólar.
mar 28 abril 2026 04:37 PM
Wall Street cae acciones inteligencia artificial
El S&P/BMV IPC retrocedió 1.06% en línea con Wall Street, mientras el petróleo repuntó y el peso se depreció ante un entorno de mayor cautela global. (ANGELA WEISS/AFP)

La Bolsa de Nueva York cerró con pérdidas este martes, arrastrada por una ola de ventas en el sector tecnológico ante crecientes dudas sobre la rentabilidad de las fuertes inversiones en inteligencia artificial (IA), en la antesala de una semana clave de reportes corporativos.

El Dow Jones retrocedió 0.06%, el Nasdaq cayó 0.90% y el S&P 500 perdió 0.49%, en una jornada marcada por la toma de utilidades en acciones que habían acumulado fuertes ganancias, particularmente en semiconductores y empresas ligadas a la “nube”.
Según el Wall Street Journal, OpenAI no habría cumplido sus propios objetivos de ingresos ni de crecimiento de usuarios, lo que reavivó los temores sobre la sostenibilidad del gasto en IA dentro de Silicon Valley.

Publicidad

El reporte impactó directamente a empresas vinculadas a su ecosistema, Oracle cayó 4.07% y CoreWeave 5.79%.
En el sector de chips, Nvidia logró avanzar 1.63%, mientras que AMD perdió 3.37% y Broadcom retrocedió 4.39%.

Para Patrick O'Hare, de Briefing.com, estas preocupaciones funcionan más como catalizador que como causa estructural. "Un gran número de acciones han subido tanto en tan poco tiempo (...) que la simple idea" de un tropiezo de OpenAI "bastaba para justificar una toma de beneficios", comentó a la AFP.

En México, el S&P/BMV IPC retrocedió 1.06% y se ubicó cerca de los 67,000 puntos, en línea con la debilidad observada en Wall Street.

El tipo de cambio mostró estabilidad con sesgo negativo. El peso cerró en 17.39 unidades por dólar, con una depreciación de 0.05%, en un rango de operación entre 17.36 y 17.46. El índice dólar (DXY) avanzó 0.12%, reflejando una mayor cautela de los inversionistas ante el entorno global.

Petróleo sube por tensión geopolítica

En contraste con las bolsas, el mercado energético volvió a tensionarse. El precio del Brent subió 2.80% a 111.26 dólares por barril, mientras que el WTI avanzó 3.69% hasta 99.93 dólares, acercándose nuevamente al umbral de los 100 dólares.
Los precios no se veían en estos niveles desde el anuncio de una tregua entre Washington y Teherán a inicios de abril.

Sin embargo, la persistencia de restricciones en el estrecho de Ormuz mantiene la presión sobre la oferta global. "Aunque las hostilidades hayan cesado (...) el estrecho de Ormuz aún no se ha reabierto a la navegación", señaló Carsten Fritsch, de Commerzbank. "Al contrario, la situación se ha agravado debido al bloqueo naval estadounidense contra Irán", agregó.

La Casa Blanca analiza una nueva propuesta de Irán para reabrir esta vía clave, aunque Catar advirtió sobre el riesgo de un “conflicto congelado”, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados energéticos.

En el frente económico, destacó el dato de confianza del consumidor en Estados Unidos, que subió a 92.8 puntos en abril desde 92.2 en marzo, impulsado por un avance en el componente de expectativas.

A pesar de esta mejora, los mercados permanecen enfocados en los resultados trimestrales de las grandes tecnológicas. Este miércoles reportarán Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta, mientras que Apple lo hará el jueves, en una prueba clave para validar o cuestionar la narrativa de crecimiento ligada a la inteligencia artificial.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Bolsa Mexicana de Valores Bolsa de Nueva York

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad