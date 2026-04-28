Tecnológicas arrastran a Wall Street; la BMV cae 1%

El reporte impactó directamente a empresas vinculadas a su ecosistema, Oracle cayó 4.07% y CoreWeave 5.79%.

En el sector de chips, Nvidia logró avanzar 1.63%, mientras que AMD perdió 3.37% y Broadcom retrocedió 4.39%.

Para Patrick O'Hare, de Briefing.com, estas preocupaciones funcionan más como catalizador que como causa estructural. "Un gran número de acciones han subido tanto en tan poco tiempo (...) que la simple idea" de un tropiezo de OpenAI "bastaba para justificar una toma de beneficios", comentó a la AFP.

En México, el S&P/BMV IPC retrocedió 1.06% y se ubicó cerca de los 67,000 puntos, en línea con la debilidad observada en Wall Street.

El tipo de cambio mostró estabilidad con sesgo negativo. El peso cerró en 17.39 unidades por dólar, con una depreciación de 0.05%, en un rango de operación entre 17.36 y 17.46. El índice dólar (DXY) avanzó 0.12%, reflejando una mayor cautela de los inversionistas ante el entorno global.

Petróleo sube por tensión geopolítica

En contraste con las bolsas, el mercado energético volvió a tensionarse. El precio del Brent subió 2.80% a 111.26 dólares por barril, mientras que el WTI avanzó 3.69% hasta 99.93 dólares, acercándose nuevamente al umbral de los 100 dólares.

Los precios no se veían en estos niveles desde el anuncio de una tregua entre Washington y Teherán a inicios de abril.

Sin embargo, la persistencia de restricciones en el estrecho de Ormuz mantiene la presión sobre la oferta global. "Aunque las hostilidades hayan cesado (...) el estrecho de Ormuz aún no se ha reabierto a la navegación", señaló Carsten Fritsch, de Commerzbank. "Al contrario, la situación se ha agravado debido al bloqueo naval estadounidense contra Irán", agregó.

La Casa Blanca analiza una nueva propuesta de Irán para reabrir esta vía clave, aunque Catar advirtió sobre el riesgo de un “conflicto congelado”, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados energéticos.

En el frente económico, destacó el dato de confianza del consumidor en Estados Unidos, que subió a 92.8 puntos en abril desde 92.2 en marzo, impulsado por un avance en el componente de expectativas.

A pesar de esta mejora, los mercados permanecen enfocados en los resultados trimestrales de las grandes tecnológicas. Este miércoles reportarán Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta, mientras que Apple lo hará el jueves, en una prueba clave para validar o cuestionar la narrativa de crecimiento ligada a la inteligencia artificial.

Con información de AFP