Los Cetes bajan su brillo en abril gracias a la inflación: cuál es el único plazo que sí subió en rendimientos

La inflación general se ubica en 4.53% a tasa anual en la primera quincena de abril, un nivel fuera de la meta oficial del banco central y en medio de una batalla presidencial por contener los incrementos en los precios de las gasolinas y de la tortilla.

La expectativa es que los precios mantengan su tendencia al alza debido al nerviosismo por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

¿Conviene invertir en Cetes?

Pese a la baja en sus rendimientos, los Cetes aún son atractivos porque representan una alternativa si se toma como referencia a la inflación.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo y con un mínimo nivel de riesgo.

Cetes valen 10 pesos

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: están disponibles a 28, 91,182, 364 y 720 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.