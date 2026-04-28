Los Cetes bajan su brillo en abril gracias a la inflación: cuál es el único plazo que sí subió en rendimientos

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes ) despiden el cuarto mes del año con un menor brillo para los mexicanos, pues registraron caídas en la última subasta de valores gubernamentales, de acuerdo al Banco de México (Banxico).
La inflación le quita brillo a los Cetes en el mes de abril 2026
La inflación general se ubica en 4.53% a tasa anual en la primera quincena de abril, un nivel fuera de la meta oficial del banco central y en medio de una batalla presidencial por contener los incrementos en los precios de las gasolinas y de la tortilla.
La expectativa es que los precios mantengan su tendencia al alza debido al nerviosismo por la guerra entre Estados Unidos e Irán.
¿Conviene invertir en Cetes?
Pese a la baja en sus rendimientos, los Cetes aún son atractivos porque representan una alternativa si se toma como referencia a la inflación.
Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo y con un mínimo nivel de riesgo.
Cetes valen 10 pesos
Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: están disponibles a 28, 91,182, 364 y 720 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.
El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.
¿Cuánto gano si compro Cetes?
Los Cetes a 28 días tuvieron una baja de 0.05 puntos porcentuales respecto a la subasta previa, para ubicarse en 6.50%.
Los instrumentos a 91 días lograron una baja de 0.05 puntos, para llegar a 6.70%.
Los bonos a 182 días se ubicaron en 6.85%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.19%. Los primeros se mantuvieron sin cambios, mientras que los segundos subieron 0.03 puntos.
¿Cómo estimar mi rendimiento real?
En términos generales, una forma de estimar lo que obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.
El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 6.55%, mientras que la inflación anual a la primera mitad de abril es de 4.53%.
Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 1.97 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.