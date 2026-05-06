"Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria Furia Épica llegará a su fin", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en alusión a la campaña bélica campaña contra Irán.

"Si no llegan a un acuerdo, los bombardeos van a volver a comenzar, y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes", amenazó.

La publicación de Trump se produjo después de que el medio estadounidense Axios informara de que Washington y Teherán estaban cerca de acordar un memorándum de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas.

Trump anunció el martes por la noche una pausa en una operación militar estadounidense para guiar a barcos comerciales varados a través del estrecho de Ormuz —después de solo un día—, alegando que había una oportunidad de cerrar un acuerdo para terminar la guerra.