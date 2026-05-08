Guerra de Estados Unidos, Israel e Irán eleva tensión en Oriente Medio tras ataques cruzados

Un F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense "neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión" impidiendo que los buques entraran en Irán, señaló el Comando Central de Estados Unidos en X.

La agencia iraní Fars dio cuenta de "enfrentamientos esporádicos" en el estrecho de Ormuz, a pesar del alto el fuego oficialmente en vigor.

Poco antes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, acusó a Estados Unidos de "violación flagrante" del alto el fuego. Añadió que las fuerzas iraníes han dado una "gran bofetada al enemigo".

La noche anterior el Mando Central de Estados Unidos afirmó que Irán ha lanzado misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra tres buques de guerra estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz, pero que ninguno ha sido alcanzado.

Añadió que las fuerzas estadounidenses han destruido las amenazas inminentes y respondido con ataques contra bases terrestres en Irán.

El mando militar central de Irán, Khatam al-Anbiya, respondió que el enfrentamiento había estallado cuando buques estadounidenses atacaron un petrolero iraní que se dirigía hacia el estrecho de Ormuz, y acusó a su enemigo de atacar zonas civiles.

Los ataques alcanzaron las ciudades de Bandar Khamir y Sirik, situadas en el lado iraní del estrecho, así como la isla de Qeshm, afirmó.

Sostiene que el ataque se llevó a cabo con la cooperación de "algunos países de la región". No los precisa pero Emiratos Árabes Unidos afirmó haber tenido que interceptar una salva de drones y misiles iraníes y dio cuenta de tres heridos.